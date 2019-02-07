80 рублей за доллар: скоро все решится

Мировую экономику ждут крайне неприятные последствия торговых войн. В этом уверены аналитики Организации Объединенных Наций, опубликовавшие доклад «Торговая война: боль и прибыль». По их мнению, передает CNBC, эскалация торгового конфликта между США и Китаем может привести к новым глобальным неприятностям, в том числе к валютным войнам.

По мнению экспертов, которое приводит «Лента.ру», если к 1 марта Китай и США не договорятся и не подпишут всеобъемлющее соглашение, Вашингтон поднимет нынешние 10-процентные пошлины на китайские товары объемом 200 млрд долларов в год до 25%. В этой ситуации главными пострадавшими окажутся развивающиеся экономики и рынки, так как они будут неизбежно затронуты в ходе противостояния глобальных игроков. Повышение пошлин и тарифов затронет и поставщиков, и потребителей.

Основная же опасность заключается в возможности развязывания валютных войн. Так авторы называют политику намеренного ослабления национальной валюты ради стимулирования экспорта, применяемую рядом государств, за исключением США. В этом случае центральные банки продают валюты своих стран, меняя их, как правило, на заработанные экспортерами доллары для своих резервов.

В результате стоимость казначейских облигаций США растет, а их доходность снижается, что приводит к падению ставок на американском рынке. Однако сами страны, ослабляющие валюты ради экспортеров (их продукция становится конкурентоспособной на внешних рынках за счет более низкой валютной себестоимости) начинают испытывать сложности при обслуживании внешнего долга, номинированного в долларах.

Если говорить о возможных последствиях увеличения тарифов с 1 марта на китайские товары в США, то главными бенефициарами можно будет назвать европейские страны и компании, полагает Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс». Именно они имеют шансы увеличить экспорт в подобном сценарии. Рост экспорта будет способствовать укреплению европейской валюты при прочих равных, что может повысить курс евро на 5-10% в течение года.

Юань же может вновь подешеветь на 3-4%, так как монетарные власти Китая скорее всего будут смягчать денежно-кредитную политику в ручном режиме, чтобы поддерживать экспорт. Однако в целом, полагает эксперт, риски подобного сценария сейчас рынок оценивает низко. Индекс S&P500 вырос почти на 10% с начала года и показывает признаки продолжения роста.

Между тем не за горами март, а это значит, полагает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель, что уже на пороге событие, которое повлияет на все финансовые рынки. США и Китай должны вынести вердикт результатам торговых переговоров. Но даже если переговоры закончатся положительно, США всегда найдут новую страну, с кем можно повоевать. Однако аналитик не уверена, что переговоры закончатся мирно. Неспроста ЦБ РФ совершает действия, которые похожи на приготовление к такому исходу.

Если США и Китай не договорятся, первыми пострадают рынки развивающихся стран, соглашается аналитик с выводами ООН. Когда такое напряжение в крупнейших державах мира - инвесторы будут уводить активы из рисковых в более безопасные. В этом случае, на фоне уже замедляющейся мировой экономики нефть будет стремительно дешеветь. А отсюда – уже валюты развивающихся стран начнут падение.