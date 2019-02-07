Вашингтон может сорвать создание ОПЕК+

Создание ОПЕК+ кажется логичным и выгодным для производителей нефти, но на пути немало препятствий, главное из которых - США.

Неформальное соглашение ОПЕК+, в котором участвуют члены нефтяного картеля и десять нефтедобывающих стран во главе с Россией, не входящих в него, уже доказало свою эффективность благодаря двум соглашениям по сокращению добычи нефти. Не удивительно, что возникла вполне здравая и логичная идея закрепить партнерство в контроле за ценами на нефть официально. В прошлом году Эр-Рияд и Москва уже обсуждали формальное создание ОПЕК+, но в последний момент от этой идеи отказались.

Вместе эти два с лишним десятка нефтедобывающих государств контролируют более 40% добычи черного золота. Очевидно, что сбалансировать цены на нефть или, вернее, достигать нужных цен на нее намного легче, координируя усилия, чем действуя отдельно.

В пользу создания формального ОПЕК+ и укрепление отношений между Саудовской Аравией и Россией в последние годы. К решению сблизиться с другой мировой державой (Россией) Эр-Рияд пришел после 2015 года, когда Вашингтон не выслушал его возражения и подписал соглашение о ядерной программе Ирана.

Москву как укрепление отношений с Эр-Риядом, так и формальное создание ОПЕК+ вполне устраивает, потому что они помогают ей усилить свой авторитет на Ближнем Востоке. Да и экономике от расширения сотрудничества с КСА, причем, не только в энергетической, но и в других отраслях очевидная польза.

И все же главная цель, конечно, контроль над нефтяными рынками. Создание ОПЕК+ положит долгожданный конец резким скачкам цен на нефть, которые происходят последние три-четыре года. В нефтяном картеле уже поняли, что его монополия на нефтяных рынках закончилась. ОПЕК неоднороден. В картеле все участники равны, но в последние годы КСА стало неофициальным лидером. Сейчас в принятии решений участвует еще и Россия. Т.е. неформальное и довольно эффективное партнерство Москвы и Эр-Рияда длится уже два года. Доказательством авторитета Москвы могут служить несколько последних саммитов ОПЕК, на которых до прибытия министра энергетики РФ Александра Новака члены картеля не могли договориться по многим вопросам.

Wall Street Journal на этой неделе сообщил, что во второй половине февраля предложение о создании ОПЕК+ будет обсуждаться в Вене, а окончательное решение будет принято в апреле. Но несмотря на понимание эффективности совместной работы не все так безоблачно. Разногласия между участниками соглашения остаются. Россия, к примеру, очень не хочет существенно сокращать свою добычу, потому что в отличие от Саудовской Аравии в РФ немало нефтяных компаний, которые в основном возражают против снижений уровней добычи. Да и в ОПЕК безоговорочно за создание ОПЕК+, пожалуй, только КСА. У остальных членов имеются разной силы возражения и сомнения в целесообразности создания ОПЕК+, потому что править бал в ней будет тандем КСА-РФ.

В прошлом году члены ОПЕК уже заблокировали предложение о расширении полномочий Саудовской Аравии и России, как крупнейших производителей нефти, которое бы разрушило существовавший с момента создания ОПЕК принцип консенсуса при принятии решений.

Эти препятствия, хотя и серьезные, но, представляется, вполне преодолимые. Однако на пути создания ОПЕК+ имеется еще одна помеха - крепнущая с каждым днем антипатия к картелю в Вашингтоне.

Конгресс США пригрозил принять антитрестовский закон, который позволит Минюсту применять санкции против членов картеля за попытки манипулировать ценами на нефтяных рынках. В прошлом так называемый закон «NOPEC» уже неоднократно обсуждался, но всякий раз его возвращали на полку, потому что против него выступали президенты, которые боялись ухудшения отношениях между США и Саудовской Аравией.

Однако с приходом в Белый дом Дональда Трампа, который часто критикует ОПЕК за манипуляции с ценами на нефть, сторонники закона NOPEC воспрянули с духом.

Повысило шансы принятия закона и убийство аравийского журналиста Джамаля Хашогги и то обстоятельство, что после прошлогодних выборов Палата представителей находится под контролем демократов. Голосование в Комитете по юридическим вопросам, по закону намечено на четверг.

Между тем, известно, что главной причиной, не позволившей официально оформиться ОПЕК+ в конце прошлого года, стали опасения перед санкциями Минюста США. Если закон NOPEC будет принят уже в этом году, то шансы на создание ОПЕК+ резко понизятся.