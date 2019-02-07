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Москва, 07.02.2019

ВМС Украины еще раз отработали Керченскую провокацию

«Expert Online» 2019

Как сообщает украинская Госпогранслужба, ВМС и погранчасти Украины провели учения в Азовском море, направленные на «отражение вражеской атаки».

Уточняется, сценарий учений прошел по проведенной ранее провокации в Керченском проливе. Моряки Украины при этом выступили в роли «защитников», сообщает ведомство.

Так по сценарию проводимых учений, иностранное судно, выполняя опасные маневры на большой скорости, приближается к берегу для высадки диверсионной группы. При этом нарушитель игнорирует требования украинской морской охраны остановиться и покинуть территориальные воды страны. В результате  «нарушитель» задержан и препровожден для следственных действий.

Напомним, в ноябре прошлого года два украинских корабля вошли в территориальные воды России и были задержаны российскими пограничниками за осуществление опасного маневрирования и игнорирование требований российской стороны. Военные РФ открыли огонь, после чего корабли вместе с находившимися на них экипажами были арестованы.

Позже глава российского МИД Сергей Лавров назвал данные действия украинских моряков в Керченском проливе провокацией.

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