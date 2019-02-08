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Москва, 08.02.2019

В США рассказали о необъяснимом «куполе света» советской ракеты

«Expert Online» 2019

Необъяснимое  явление в виде «купола света» сопровождало испытания советской ракеты средней дальности РСД-10 «Пионер», рассказал ветеран ВВС США летчик Роберт Хопкинс. Его интервью приводит издание The Drive.

По утверждению ветерана, он наблюдал подобное явление, «купол света», в конце 1988 года, находясь на борту самолета-разведчика RC-135S Cobra Ball со своим напарником.

Данный самолет и его экипаж как раз занимался слежением с базы ВВС Шемья на Аляске за пуском советской ракеты «Пионер» в направлении полигона Кура.

Летчик вспоминает, что это был туманный вечер и из-за облаков практически не было видно ни звезд, ни луны. Совершая полет Хопкинс и его напарник сначала увидели «нечто похожее на полупрозрачную молочно-белую стену, двигавшуюся над советской территорией в сторону Тихого океана».

Пилоты даже приняли данное явление за галлюцинацию, но потом поняли, что явление реально. Летчики доложили о необычном феномене своему руководству, началось расследование, но ответ так и не был найден.

Основной версией стала гипотеза о неком необычном газе, который создает ракета в целях ослепить американские спутники во время старта, продолжил военный.

Ракетный комплекс «Пионер», принятый на вооружение в 1976 году, представляет собой подвижную систему, снабженную двухступенчатой баллистической ракетой средней дальности. Комплекс пришел на смену Р-12 и Р-14, а в Сибири и Забайкалье — Р-16.

За скорость ракета была прозвана «Грозой Европы».

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