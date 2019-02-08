Автоматы Калашникова «двухсотой серии» пойдут на экспорт

Александр Михеев – гендиректор «Рособоронэкспорт» – заявил, что компания приступает к продвижению на мировой рынок автоматов Калашникова 200-й серии.

По его словам, АК этой серии будут впервые презентованы за рубежом на выставке IDEX-2019, которая пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ), передаёт РИА Новости.

При этом Михеев подчеркнул, что все разрешительные экспортные документы для этого уже оформлены. При этом, как пояснил глава «Рособоронэкспорта», речь идёт о модификации АК-200, АК-203, АК-204 и АК-205.

Ожидается, что автоматы Калашникова навой серии заинтересуют, прежде всего, покупателей из стран ближневосточного региона.

Наша справка

Автомат Калашникова (АК) – автомат, сконструированный великим отечественным оружейником Михаилом Калашниковым в 1947 году и принятый на вооружение в СССР в 1949 году. АК и его модификации являются самым распространённым стрелковым оружием в мире.

К этому типу (включая лицензионные и нелицензионные копии, а также сторонние разработки на базе АК) принадлежит до 1/5 всего имеющегося в мире стрелкового огнестрельного автоматического оружия. За 60 лет было выпущено более 70 млн автоматов Калашникова различных модификаций.

АК 200-й серии соответствуют всем современным тенденциям развития стрелкового оружия и в настоящее время поставляются государственным заказчикам в нашей стране, а также готовы экспортироваться зарубежным партнёрам.