Эксперт: Меркель спешит успокоить союзников по ЕС

Политолог Михаил Смолин уверен, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель о неспособности проекта «Северный поток-2» поставить Берлин в зависимость от России, не что иное, как отвлекающий маневр. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.

Заявления главы Германии направлены на реализацию газопровода, уверен эксперт.

«Здесь вопрос не столько зависимости Германии от наших поставок, сколько определенной зависимости остальной Европы, в свою очередь, от Германии», - рассказал Смолин.

Он уверен, что в сложившийся напряженной обстановке, связанной со строительством «Северного потока-2», Берлин находится в более выигрышном положении, чем остальные страны Евросоюза. И главная задача Меркель «успокоить своих товарищей по ЕС», заверив их, что не только Берлин не станет зависим от Москвы в энергетическом плане, но и страны ЕС не будут зависимы от Германии.

Смолин также подчеркивает, что для Берлина проект «Северный поток-2» является крайне выгодным, именно поэтому Меркель всеми силами противостоит США и пытается опровергнуть их заявления о грядущей зависимости от поставок топлива из Москвы.

«Германия четко разделяет политические вопросы в этой сфере и свои экономические выгоды», – добавил политолог.

Напомним, вчера канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ не впадет в зависимость от России после введения в строй газопровода «Северный поток-2», если Берлин будет получать топливо одновременно из других источников.