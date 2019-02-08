Эксперты назвали самые романтичные маршруты для российских туристов

Эксперты единого сервиса путешествий, проанализировав все проданные авиабилеты с вылетами из городов РФ 13 февраля и возвращением 16-17 февраля, назвали самые популярные направления, куда планируют отправиться на День святого Валентина российские туристы парами (мужчина + женщина).

В итоге, рейтинг романтический направлений возглавили Москва, Сочи и Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости.

В ТОП-10 также вошли Минеральные Воды, Екатеринбург, Калининград, Новосибирск, Краснодар, Симферополь и Ростов-на-Дону. Всего же на российские на направления для романтического путешествия приходится более 85% от всех оформленных билетов.

Среди зарубежных городов большинство пар отдали предпочтение Еревану. На втором месте Прага. Замыкает тройку лидеров Тбилиси. Дале следуют Бангкок, Минск и Ташкент.