Франция вступает в «торги» из-за «Северного потока-2»

Как сообщило вчера издание Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на высокопоставленные источники в кругах французского правительства, Франция намерена выступить против трубопровода «Северный поток-2» в рамках ближайшего голосования в Еврокомиссии.

Издание уточняет, что французская делегация намеренна высказать поддержку поправкам к Газовой директиве, предполагающей распространение принципов регулирования европейского газового рынка на трубопроводы за пределами Евросоюза.

Как рассказал источник немецкому изданию, Париж обосновал свое решение нежеланием навредить «интересам таких стран ЕС, как Польша и Словакия», увеличив их «зависимость от России».

Аналитик Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эта информация не более, чем слухи и не следует ее воспринимать, как «свершившийся факт», тем более, что одного французского выступления за поправки явно недостаточно. Германия уже успела заручиться поддержкой по этому вопросу Нидерландов, Бельгии, Австрии, Греции и Кипра.

«Ээкономические интересы Франции тоже связаны в определенной мере с "Северным потоком-2". Если же Париж займет более "ершистую" позицию по этому вопросу – что не факт, – то это может стать элементом его общего торга с Берлином по тем или иным вопросам», - считает Нейжмаков.

Также эксперт уверен, что это определенный сигнал Берлину из Парижа, что необходимо более активно поддерживать политику президента Франции Эммануэля Макрона.

Нейжминов не берется предугадать, как далеко пойдет Франция в «этом торге», но он уверен, что Париж будет действовать в этом вопросе гибко.