Газобетон: особенности и преимущества материала

Газобетон нашел широкое применение в строительстве домов. Этот материал используется для возведения любых типов стен, включая несущие.

Популярность газобетона https://www.eos-klinkier.com.ua/catalog/gas_block/ обусловлена целым рядом достоинств, перечисленных ниже.

Легкость. Вес газобетонного блока с габаритами 30х25х60 сантиметров составляет примерно тридцать килограммов, тогда как при использовании кирпича для кладки такого же объема его вес составляет более восьмидесяти килограммов.

Низкая теплопроводность. Благодаря ячеистой структуре газобетонных блоков достигается теплоизоляционный эффект. В результате этот материал зимой эффективно сохраняет тепло, а летом обеспечивает в помещении приятную прохладу.

Пожаробезопасность. Для изготовления газобетона используется сырье минерального происхождения, которое не горит. По этой причине газобетонные блоки обладают способностью выдерживать воздействие открытого огня на протяжении трех часов.

Морозостойкость. При соблюдении технологических требований на всех стадиях строительных работ газобетон способен выдержать без всяких последствий для себя больше двадцати пяти циклов замораживания/размораживания.

Высокая прочность на сжатие, позволяющая использовать данный материал при строительстве несущих стен дома высотой до пяти этажей.

Экономичность. За счет больших размеров и малого веса строительные работы производятся быстрее по сравнению с использованием других стройматериалов. Для выполнения монтажных работ достаточно труда всего одного человека. Кроме того, легкость газобетонных блоков позволяет значительно уменьшить расходы на их доставку к месту строительства и затраты на возведение фундамента.

Легкость обработки. Газобетонным блокам можно придать любую форму с использованием ручных инструментов, к примеру, пилы или ножовки. Этот материал легко сверлится и режется. Благодаря данному свойству газобетона с его помощью можно реализовать самые интересные и необычные проекты любой сложности.

Экологичность. Газобетон производится из минерального сырья, которое не выделяет вредных веществ. По экологической чистоте его превосходит только натуральное дерево, однако газобетон превосходит древесину по другим свойствам: он не горит, не гниет, не подвержен воздействию насекомых.

Существует два вида газобетонных блоков, различающихся своими размерами: перегородочные и стеновые. Первые имеют толщину от семидесяти пяти до двухсот миллиметров, вторые – от двухсот пятидесяти миллиметров и более.