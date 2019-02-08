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Москва, 10.02.2019

Газобетон: особенности и преимущества материала

«Expert Online» 2019

Газобетон нашел широкое применение в строительстве домов. Этот материал используется для возведения любых типов стен, включая несущие.

Популярность газобетона https://www.eos-klinkier.com.ua/catalog/gas_block/ обусловлена целым рядом достоинств, перечисленных ниже.

  • Легкость. Вес газобетонного блока с габаритами 30х25х60 сантиметров составляет примерно тридцать килограммов, тогда как при использовании кирпича для кладки такого же объема его вес составляет более восьмидесяти килограммов.
  • Низкая теплопроводность. Благодаря ячеистой структуре газобетонных блоков достигается теплоизоляционный эффект. В результате этот материал зимой эффективно сохраняет тепло, а летом обеспечивает в помещении приятную прохладу.
  • Пожаробезопасность. Для изготовления газобетона используется сырье минерального происхождения, которое не горит. По этой причине газобетонные блоки обладают способностью выдерживать воздействие открытого огня на протяжении трех часов.
  • Морозостойкость. При соблюдении технологических требований на всех стадиях строительных работ газобетон способен выдержать без всяких последствий для себя больше двадцати пяти циклов замораживания/размораживания.
  • Высокая прочность на сжатие, позволяющая использовать данный материал при строительстве несущих стен дома высотой до пяти этажей.
  • Экономичность. За счет больших размеров и малого веса строительные работы производятся быстрее по сравнению с использованием других стройматериалов. Для выполнения монтажных работ достаточно труда всего одного человека. Кроме того, легкость газобетонных блоков позволяет значительно уменьшить расходы на их доставку к месту строительства и затраты на возведение фундамента.
  • Легкость обработки. Газобетонным блокам можно придать любую форму с использованием ручных инструментов, к примеру, пилы или ножовки. Этот материал легко сверлится и режется. Благодаря данному свойству газобетона с его помощью можно реализовать самые интересные и необычные проекты любой сложности.
  • Экологичность. Газобетон производится из минерального сырья, которое не выделяет вредных веществ. По экологической чистоте его превосходит только натуральное дерево, однако газобетон превосходит древесину по другим свойствам: он не горит, не гниет, не подвержен воздействию насекомых.

Существует два вида газобетонных блоков, различающихся своими размерами: перегородочные и стеновые. Первые имеют толщину от семидесяти пяти до двухсот миллиметров, вторые – от двухсот пятидесяти миллиметров и более.

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