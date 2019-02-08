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Москва, 08.02.2019

Кожевенная мастерская. Стартовый капитал 50 тысяч рублей

«Expert Online» 2019

25 выпуск «Пилим по России» при поддержке журнала «Эксперт».

В этом выпуске: мы познакомились с ульяновским предпринимателем Кириллом Черновым, основателем кожевенной мастерской Handsel, в которой создают эксклюзивные аксессуары из натуральной кожи. Для открытия своего предприятия Кириллу понадобились минимальные стартовые вложения, практически каждый, у кого есть 50 тысяч рублей и желание что-то производить, может повторить подобную историю. Детище Кирилла существует с 2014 года и к настоящему моменту вышло на оборот 770 тысяч рублей в месяц и рентабельность 35%. Сейчас мастерская специализируется на корпоративных подарках, позволяющих подчеркнуть статусность компании, а некоторые изделия могут создаваться и по индивидуальному эскизу.

Предложение о сотрудничестве от Кирилла Чернова: он готов, а главное очень хочет сотрудничать с дизайнерами, создавать новые бренды, помогать начинающим производителям изделий из кожи, способствовать тем, кто хочет продавать его изделия, оказывать поддержку в открытии шоурумов, интернет-магазинов. У него есть все необходимое — и опыт, и производственная база, и, в конце концов, финансы. Так что вперед!

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