Минобороны России потребовал от США уничтожения установок для «Томагавков»

Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, военное ведомство РФ передало США предложения уничтожить пусковые установки МК-41, развернутые на суши и предназначенные для запуска «Томагавков».

Минобороны уже вручил ноту по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для чего в ведомство был приглашен военный атташе при посольстве США в Москве.

В свою очередь Министерство обороны сообщает, что ознакомилось с нотой Вашингтона, в которой он сообщает о приостановке участия в ДРСМД из-за нарушений условий договора Москвой. В военном российском ведомстве с этим категорически не согласны, заявил Конашенков.

Он подчеркнул, что США не привели ни единого доказательства своих обвинений, но при этом не стремились устранить собственные нарушения по Договору.

«Хотим подчеркнуть, что США уже не первый год осуществляют реальное нарушение требований Договора РСМД, и фактически создали условия для производства ракет, запрещенных этим соглашением», —прокомментировал ситуацию Конашенков.

Помимо установок для крылатых ракет «Томагавк», Россия требует от США уничтожения ударных беспилотных летательных аппаратов, которые подпадают по своим характеристикам под категорию запрещенных.