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Москва, 08.02.2019

Москва отправит наблюдателей в Киев, несмотря на запреты украинских властей

«Expert Online» 2019

Россия намерена отправить своих наблюдателей на выборы президента Украины, которые пройдут 31 марта 2019 года. Против присутствия российских представителей активно выступает украинское правительство.

Но Москва, по заявлению российской стороны, намерена «идти до конца в вопросе об отправке наблюдателей на выборы на Украине», пишет «Коммерсантъ».

Как сообщил собеседник МИД  России, 11 февраля на Украину отправляются представительницы России Кристина Богданова и Елизавета Борисова, что станет «тестом как для украинских властей, так и для самого БДИПЧ», пишет издание со ссылкой на собеседника МИД России.

Ранее категорически против допуска россиян на выборы выступил глава МИД Украины Павел Климкин, пообещав, что российских представителей на Украине не будет.

Позже БДИПЧ указало Киеву, что подобная позиция не допустима. Также спецпредставитеь по Украине Волкер призвал правительство Украины допустить наблюдателей от России на выборы страны, но официальный Киев отказался менять собственную позицию.

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