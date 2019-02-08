Еврокомиссия дает мрачные прогнозы по ценам на нефть

Еврокомиссия резко понизила свои оценки среднегодовой цены на нефть эталонной марки Brent в 2019—2020 годах, пишет Rosbalt.

По прогнозам, Brent будет стоить в это период в среднем $61 за баррель, что на 24% меньше, чем прогнозировалось осенью 2018 года. Также это на 20% меньше ожидаемой в январе 2019 года цены.

Отмечается, что в предыдущем прогнозе специалисты Еврокомиссии предсказывали, что стоимость нефти будет колебаться в 2019 году на уровне $ 80,64 за баррель и в 2020 году в районе $ 76,68 за баррель.

Причина понижения прогнозной оценки является скачок в росте нефтедобычи в США и Канаде, а также резкое понижение мирового спроса на нефть.

Как считает аналитик «БКС Брокер» Дмитрий Бабин, свое влияние на нефтяные цены оказывает и рост доллара.

Также Всемирный банк в начале года снизил прогнозы по цене на нефть до $ 67 против $ 71 в докладе в декабре прошлого года, пишет EADaily.