Паралимпийский комитет России условно восстановлен в правах

Международный паралимпийский комитет (МПК) частично восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

Об этом заявил глава МПК Эндрю Парсонс. По его словам, наша страна выполнила все пункты дорожной карты, кроме пункта о признании доклада эксперта WADA Ричарда Макларена.

В связи с этим, при определённых условиях все отстранения с ПКР будут сняты до 15 марта 2019 года, когда будут объявлены дополнительные критерии восстановления, передаёт агентство «Интерфакс».

Парсонс пояснил, что 15 марта МПК озвучит условия, которые ПКР должен будет продолжать выполнять для полного восстановления в правах.

Речь идёт, прежде всего, о выполнении со стороны РУСАДА всех требований WADA. Кроме того, вся антидопинговая деятельность в РФ должна осуществляться беспрепятственно.

Таким образом, российские паралимпийцы смогут выступить на Играх-2020 и Играх-2022, но при соблюдении строгих критериев. В частности, они останутся самыми часто тестируемыми участниками Паралимпиад и других соревнований, проводимых под эгидой МПК.

Напомним, членство ПКР в МПК было приостановлено летом 2016 года на основании выводов доклада Ричарда Макларена.