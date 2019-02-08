В погоне за прибылью: россияне спешат заработать на новых возможностях

По подсчетам Национального рейтингового агентства (НРА), объем средств населения на фондовом рынке Московской биржи за 2018 год увеличился в два раза и установил рекорд, превысив 1 трлн рублей. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на данные агентства, только число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло на 66% за год, превысив 500 тыс. (на начало года – 302 тысячи).

"Текущие цифры размещения средств частными лицами на фондовом рынке являются рекордными. Объем средств населения на фондовом рынке, по данным Московской биржи, по итогам года преодолел историческую отметку 1 трлн рублей, а физическими лицами было приобретено облигаций на 185 млрд рублей (трехкратный рост год к году). В 2018 году был двукратный рост по объему средств на фондовом рынке", — заявила руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева.

По подсчетам экспертов, число счетов физических лиц на фондовом рынке также растет. "Число активных счетов клиентов (в рамках месяца совершается хотя бы одна сделка) – 190 тысяч по итогам 2018 года (+35% за год)», — подсчитали в НРА. "Рост заинтересованности в ИИС может быть обусловлен тем, что инвестор имеет право на один из двух видов инвестиционных вычетов по НДФЛ: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета)", — пояснила Карина Артемьева.

Если говорить о причинах данной динамики, то, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, можно выделить две основных. Первой выступают низкие процентные ставки по депозитам в банках, которые держались большую часть года. В результате граждане начали искать альтернативу банковским вкладам, пытаясь найти более доходные инструменты. Вторым фактором стала динамика самого рынка, который в рамках 2018 года показал уверенный рост и установил новые исторические максимумы – позитивная динамика активов всегда привлекает к ним дополнительный интерес.

Так, указывает эксперт, если ориентироваться на индекс МосБиржи по итогам года рынок прибавил более 12%, плюс к этому владельцы бумаг получили дивиденды, которые могли составить 6,5% - 6,7%. Не стоит забывать и про облигационный рынок. Доходность корпоративных облигаций превышает ставки по депозитам, хотя они и имеют выше риски. Работа с долговыми и долевыми финансовыми инструментами в рамках механизма индивидуального инвестиционного счета позволяет получать налоговый вычет, увеличивающий для граждан эффективную доходность.

В результате, интерес к инструментам рынка вырос, а граждане начали более активно инвестировать, заключает Богдан Зварич. Однако, по его словам, в рамках 2019 года мы можем увидеть обратную ситуацию. Ставки по банковским депозитам растут, и этот простой инструмент становится более привлекательным, а значит граждане могут больше внимание уделить именно этому инструменту сбережения денежных средств.

Вполне возможно, говорит, в свою очередь руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов, что россияне действительно принесли на свои счета новые средства в виде личных своих сбережений, которые они вытащили из банковских депозитов и с радостью на них купили ОФЗ и прочие активы, обращающиеся в фондовой секции Московской биржи.

В целом при реальном движении в сторону собственного понимания о инвестировании средств на рынке капитала, россияне вроде бы прозрели, и судя по всему поняли, что пенсии им не видать, инвестиционно-банковская среда в стране еле видна из-под колпака ЦБ РФ, и решили попытать счастья самостоятельно, что и послужило росту активных счетов на Московской бирже по итогам 2018 года, полагает Блинов.

Да надо признать, что по итогам прошедшего года рост был, и он был вполне убедительным, судя по статистике. Ведь исходя из данных Московской Биржи, число реально активных клиентских счетов, где совершается хотя бы одна сделки в месяц, за год подскочило на 35% и достигло 190 тысяч, и не только о брокерском обслуживании тут идёт речь. Из года в год растёт число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), которые можно назвать «личными мини пенсионными фондиками», отмечает Блинов. Их число так же выросло и на приличную цифру равную 66 процентам, для прироста за один год, такой прирост очень показателен.

Люди стремятся всеми способами заработать под лозунгом - "Спасение утопающих –дело рук самих утопающих". И эти устремления были вознаграждены. Например, купив акции компании «ЛУКОЙЛ» летом 2017 года по 2750 – 2800 рублей за акцию, вчера их можно было продать по 5 400 рублей на открытии рынка. Вот вам и прибыль, правда без учёта дивидендов, что тоже отдельная тема. Ведь они выше уровня любого депозита в любом банке страны.

Да, признает эксперт, можно сказать, что число, с точки зрения общего количества участников, и суммы инвестиций от западных фондов падает, но их отчасти замещает российская розница и институциональные инвесторы. При этом общий рост объёмов на Московский бирже не существенный, а розничные инвесторы погоды не делают, отмечает Роман Блинов.