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Москва, 08.02.2019

Российское зерно уходит из Латвии

«Expert Online» 2019

С начала 2019 года крупнейший латвийский порт по перевалке российского зерна Лиепая теряет грузооборот, пишет «ПортНьюс», ссылаясь на администрацию порта.

Только за январь текущего года потери составили567,8 тыс. тонн, что на 11,7% меньше, чем в январе 2018 года. Объемы по перевалке зарна уменьшились на 14% до 246,7 тыс. тонн.

Объемы железнодорожных перевозок зерна из России понесли еще большие убытки. Таковых стало ровно в два раза меньше, передает Regnum.

Аналитики рынка не ждут в этом направлении изменений в лучшую сторону, наоборот, в перспективе ожидается полный уход российского зерна с латвийского рынка грузоперевозок.

Сегодня большая часть зерна из России попадает за рубеж через южный  порт Новороссийска. При этом, сохраняя некоторые объемы грузоперевозок через Лиепая в размере 3,3 млн тонн по итогам 2018 года.

Специалисты отмечают, что латвийский терминал позволяет сортировать пшеницу по сортам, а вот российские порты пока  данную услугу не предоставляют, но в ближайшие пять лет  отечественные грузоперевалочные компании обещают исправить ситуацию, что, безусловно, еще больше сократит объемы перевозок через латвийские порты, сообщает, Regnum.

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