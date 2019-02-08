«Северный поток-2»: история получила неожиданный поворот

Берлин и Париж пришли к компромиссу по вопросу ограничений для «Северного потока-2» в преддверии обсуждения поправок к Газовой директиве ЕС, сообщает RNS со ссылкой на Figaro.

«Франция и Германия сегодня представили своим партнерам по ЕС компромиссное решение, чтобы позволить принятие новых правил в сфере транспортировки газа, не блокируя проект газопровода "Северный поток-2"», — сообщает французское издание со ссылкой на дипломатические источники.

Компромиссное решение было представлено послам стран-членов ЕС в Брюсселе. Эта новость стала довольно неожиданной. Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что Франция может выступить против инициативы Германии об освобождении газопровода «Северный поток-2» от общих ограничений ЕС в сфере регулирования трубопроводов. Более того, СМИ связали отказ Макрона выступить на совместной пресс-конференции с Меркель по итогам Мюнхенской конференции с разногласиями по данному вопросу. При этом сама канцлер ФРГ выступила с достаточно жестким комментарием в четверг, дав понять, что Берлин не намерен уступать.

В пятницу должно состояться голосование по поправкам к Газовой доктрине ЕС. Поправки предполагают распространение единых норм ЕС, касающихся трубопроводов, на трубопроводы, расположенные в нейтральных водах, в том числе на «Северный поток-2». Германия планирует заблокировать ужесточение Газовой директивы, объединив усилия с Нидерландами, Бельгией, Австрией, Грецией и Кипром, но без поддержки Франции этого будет недостаточно.

В самой Nord Stream 2 AG заявили, что поправки в газовую директиву ЕС могут создать потенциально дискриминационный режим регулирования для отдельных проектов. "Мы по-прежнему согласны с подавляющим большинством представителей отрасли в Европе, которые подвергли серьезной критике законодательные предложения, в частности, из-за отсутствия оценки воздействия, а также из-за неопределенности в законодательстве для инвесторов, включая потенциально дискриминационный режим регулирования отдельных проектов трубопроводов", — сообщили в пресс-службе оператора проекта «Северный поток-2».

Как отмечает управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов, суть обсуждаемых поправок сводится к тому, что в отношении строящегося газпровода должны применяться ограничительные нормы третьего энергопакета. Блок антимонопольных законодательных норм, регулирующих деятельность поставщиков энергоресурсов и энергии, занимающих доминирующее положение на рынке, в частности вводит ограничения для компаний, которые одновременно являются и поставщиками, и операторами распределительной инфраструктуры, создавая таким образом риски ограничения конкуренции и, как следствие, энергетической безопасности ЕС в целом и отдельных стран в его составе.

Фактически это значит, объясняет юрист, что проекты, даже подпадающие под действие третьего энергопакета, все еще могут быть реализованы, при условии, что компания, совмещающая в себе роли поставщика ресурса и оператора распределительной сети, отказывается от 50% мощностей инфраструктурных объектов, которые могут быть использованы другими участниками рынка. В случае с Северным потоком-2 это значит, что Газпром могут обязать предоставить 50% мощностей неким поставщикам, которые будут использовать их, естественно небесплатно, для доступа к рынкам сбыта.

При соблюдении этого правила поставщик может сохранить за собой роль оператора ГТС. И применение к нему норм третьего энергопакета на самом деле будет не так уж и критично, поскольку есть ряд условий, указывает Александр Пахомов.

Первое: решать, применимы ли к СП-2 требования третьего энергопакета, может только Еврокомиссия, антимонопольный орган ЕС, а не Франция, Польша или Словакия. Пока что позиция ЕК сводится к тому, что СП-2, в отличие от OPAL, не является внутренним газопроводом, соединяюшющим ГТС стран Европейского Союза, следовательно не подпадает под ограничения.

И второе, продолжает эксперт: даже если третий энергопакет применят к СП-2, это, скорее всего, никак не повлияет на объемы прокачки газа по новой трубе, поскольку ее маршрут проходит таким образом, что использовать ее для поставок газа как минимум до берегов Германии просто невозможно. Третий энергопакет предусматривает, что в отсутствие претендентов на 50% мощности, поставщик может использовать 100% не нарушая антимонопольного законодательства.

Что касается проекта СП-2, то помимо возможного нового законодательства реализацию осложняют потенциальный ввод санкций США, а также позиция Дании, добавляет Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс». В случае, если США решат ввести санкции в отношении проекта, компании Shell, OMV, Engie, Uniper скорее всего выйдут из проекта. К тому же Дания - единственная страна, которая пока не дала разрешения на строительство газопровода на территории своих вод, что может осложнить реализацию.