Тимошенко сделала важное заявление о возможном предоставлении Донбассу автономии

Юлия Тимошенко – кандидат в президенты Украины от партии «Батькивщина» сделала заявление о возможном предоставлении особого статуса Донбассу.

По её мнению, предоставление автономии этому региону абсолютно недопустимо, передаёт РИА Новости.

«Это наша территория, это наша земля», – резюмировала Тимошенко, добавив, что переговорный процесс по нормализации ситуации в Донбассе давно уже зашёл в тупик, а некоторые украинские политики «за спиной народа ведут сепаратные переговоры о капитуляции нашей страны».

Напомним, ранее Виктор Медведчук – глава общественного движения «Украинский выбор – право народа» – предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.