Курс доллара: рубль оказался готов к решению ЦБ

Курс доллара нейтрально отреагировал на новости о сохранении ставки ЦБ на прежнем уровне. К 13.50 мск курс доллара растет на 11 копеек - до 66,02 рубля, курс евро растет на 3 копейки - до 74,81.

Совет директоров Банка России 8 февраля 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7.75% годовых. Это решение ожидалось на рынке наиболее вероятное и уже было учтено в котировках российской валюты.

Годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала нижней границе прогноза регулятора, вклад влияние повышения НДС на рост цен был умеренным, отметили в ЦБ. Полная оценка этого фактора будет возможна не ранее апреля.