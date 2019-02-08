ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 08.02.2019

Курс доллара: рубль оказался готов к решению ЦБ

«Expert Online» 2019
  • Курс доллара: рубль оказался готов к решению ЦБ
Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара нейтрально отреагировал на новости о сохранении ставки ЦБ на прежнем уровне. К 13.50 мск курс доллара растет на 11 копеек - до 66,02 рубля, курс евро растет на 3 копейки - до 74,81.

Совет директоров Банка России 8 февраля 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7.75% годовых. Это решение ожидалось на рынке наиболее вероятное и уже было учтено в котировках российской валюты.

Годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала нижней границе прогноза регулятора, вклад влияние повышения НДС на рост цен был умеренным, отметили в ЦБ. Полная оценка этого фактора будет возможна не ранее апреля. 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Дать рынку камамбера

    Рынок сыра в России остается дефицитным. Хотя у нас в стране уже есть всё — сырье, поставщики оборудования и технологии

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. 80 рублей за доллар: скоро все решится
      ООН назвала торговые конфликты и валютные войны в мировой экономике потенциальными глобальными угрозами
    2. Курс доллара: назревает большой раскол
      Курс доллара: назревает большой раскол
    3. Курс доллара: эта игра подошла к концу
      Курс доллара: эта игра подошла к концу