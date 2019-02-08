В Финляндии подводят результаты эксперимента с безусловным базовым доходом

Два года планета с неослабевающим вниманием следила за тем, что происходит в Финляндии. Правда, всеобщее внимание было привлечено не к особенностям национального характера финнов, которые считаются самой счастливой нацией в мире. К Финляндии было привлечено внимание не только обывателей, но и политологов, философов и экономистов. Огромный интерес проявляли к нему и такие известные бизнесмены, как Марк Цукерберг и Илон Маск. Дело в том, что финнов попросили ответить на вопрос: что происходит, когда гражданам выдают деньги без каких-либо обязательных условий?

В том, что именно финнам пришлось отвечать на вопрос, который волнует человечество уже не одно столетие, нет ничего удивительного, потому что Финляндия считается одним из наиболее передовых государств в сфере социальной защиты населения. Возможно, по этой причине, последние два года в этой северной стране проходил эксперимент по раздаче денег без каких-либо условий и обязательств. Речь идет о модном сейчас безусловном базовом доходе.

В пятницу, 8 февраля 2019 года, агентство по оказанию социальных услуг Kela опубликовало предварительные результаты того, как 560 евро в месяц, повлияли на жизни случайно выбранных двух тысяч счастливчиков в возрасте от 25 до 58 лет, получавших безусловный базовый доход. К ним предъявлялось единственное требование – они должны были быть безработными.

В отличие от «классических» безработных, получающих пособия по безработице лишь при отсутствии работы, получатели базового дохода имели право получать полтысячи евро в месяц и при этом при желании еще и работать.

Идея замены социальных выплат, льгот и различного рода пособий одной выплатой универсальна и на основании этого поддерживается как левыми, так и правыми политиками. Сторонники базового дохода утверждают, что он более справедливо перераспределяет доходы, усиливает уверенность получателя в завтрашнем дне и в разы сокращает объем бумажной работы и волокиты.

Идея многогранна и претворяется в жизнь в разных странах по-разному. Так, в Великобритании отдали предпочтение Универсальной кредитной системе, заменившей шесть пособий и налоговых вычетов одним ежемесячным платежом.

Эксперимент с базовым доходом в Финляндии был первым, проведенным на национальном уровне. Его запустил Юха Сипиля, первый в Финляндии миллионер-премьер, в 2017-18 годах.

При помощи эксперимента с базовым доходом правительство Финляндии хотело установить, будут ли его получатели продолжать искать хотя бы частичную занятость. Аналитики в Kela также хотели замерить воздействие, оказываемое бюрократией на благосостояние участников эксперимента.

Сегодня опубликовали данные только за первый год эксперимента - 2017. Полных результатов придется подождать до 2020 года.

Независимо от окончательных результатов уже сейчас ясно: в любом случае едва ли в жизни простых финнов что-нибудь изменится и базовый доход будет в ближайшие годы принят в масштабах всей страны. Его введение во всей Финляндии приведет к росту дефицита бюджета, согласно расчетам экономистов, примерно на 5%.

Беглый анализ предварительных результатов эксперимента с базовым доходом в Финляндии оставляет двойственное впечатление. Базовый доход прибавил его получателям общего здоровья и ослабил стресс. Никакого существенного влияния на занятость он, не оказал: в 2017 г. участники эксперимента проработали в среднем на 0,4 дня больше, чем в контрольной группе, и заработали на 21 евро в среднем меньше.

Так что главная задача – подтверждение распространенной теории, что базовый доход придаст получателям дополнительный импульс к поискам работы, не получено.

Однако нельзя сказать, что в этом вопросе эксперимент потерпел полное фиаско. Вместе с ощущением улучшения общего состояния и ослабления стресса у получателей базового дохода прибавилось уверенности в завтрашнем дне и в способности найти работу. Еще все получатели обратили внимание, что бюрократии было значительно меньше, чем при получении обычных льгот и пособий.