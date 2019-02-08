В Кремле пообещали назвать дату послания Путина Федеральному собранию

Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы – пообещал, что в ближайшее время будет озвучена дата послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.

По словам представителя Кремля, президент уже начал готовиться к посланию. Кроме того, работают и соответствующие подразделения его администрации, передаёт РИА Новости.

«Поэтому не волнуйтесь, мы всё своевременно всем сообщим», – сказал Песков, обращаясь к журналистам во время ежедневного брифинга с представителями СМИ.

Напомним, накануне некоторые российские издания опубликовали информация, что обращение Путина к Федеральному собранию запланировано на 18 марта и будет приурочено к очередной годовщине присоединения Крыма к РФ.