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Москва, 08.02.2019

В Кремле рассказали об охране Януковича

«Expert Online» 2019

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу предоставлена в России государственная охрана. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«По указу президента РФ он охраняется», - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, пользуется ли Янукович охраной в России.

Также представитель Кремля сообщил, что есть соответствующий Указ президента Путина по охране Януковича.

«Да, он был, когда он (Янукович) въехал (в РФ) как глава (украинского) государства», - сообщает «Интерфакс».

При этом Песков затруднился ответить, какая структура  именно охраняет Януковича. Отвечая на вопрос о статусе экс-президента Украины, пресс-секретарь Путина сообщил, что Янукович въехал «в РФ как действующий президент и глава государства Украины».

Напомним, Виктор Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после государственного переворота в стране. Позже украинская Рада объявила, что Виктор Янукович самоустранился от осуществления конституционных полномочий.

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