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Москва, 08.02.2019

В Кремле сделали несколько важных заявлений по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2019

Глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для представителей СМИ сделал несколько важных заявлений по проекту газопровода «Северный поток-2».

В частности, представитель Кремля прокомментировал позицию США по данному вопросу, назвав её несовместимой с честной конкуренцией, передаёт РИА Новости.

Как подчеркнул Песков, Белый дом давит на европейцев, вынуждая их покупать газ в США. При этом, пресс-секретарь президента РФ напомнил, что этот газ на 30% дороже российского.

«Уже все давно поняли, что «Северный поток-2» – нужный не только для России, но и для всего Евросоюза проект, – сказал Песков. – И все видят, что он постоянно подвергается нападкам со стороны США».

Кроме того, представитель Кремля заявил, что Москва категорически не согласна с утверждением, что «Северный поток-2» повысит уровень зависимости стран Старого Света от российского газа.

«Дело в том, что такие проекты не влекут зависимость кого-то от чего-то. Они всего лишь обеспечивают взаимозависимость. Европа зависит от газа из РФ, точно в таких же пропорциях, как Россия как поставщик зависит от спроса со стороны стран континента», – резюмировал Песков.

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