В Крыму прошла тренировка по развёртыванию пусковых установок ЗРК С-400

В Крыму боевые расчёты зенитно-ракетного комплекса С-400, которые входят из состава армии ВВС и ПВО ЮВО, провели тренировку по развертыванию пусковых установок со снятием временных нормативов

В рамках учений пусковые установки совершили марш в пункт назначения. При этом на позиции техника была переведена из походного в боевое положение, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные отдела информационного обеспечения ЧФ России.

Отмечается, что в целях проверки точности топопривязки боевые расчёты С-400 провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил БПЛА.

Уже известно, что на следующих этапах учения будут проведены электронные пуски ракет по воздушным целям условного противника.

Наша справка

С-400 – российская зенитная ракетная система (ЗРС) большой и средней дальности, созданная на основе действующих комплексов С-300 и предназначеная для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения противника.