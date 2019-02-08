В НАТО поддержали стремление Киева попасть в альянс

Североатлантический альянс признал, что Украина стремится попасть в НАТО, пишет РИА «Новости».

Чтобы осуществить задуманное, Киеву необходимо активней проводить реформы ради достижения «стабильности в евроатлантическом регионе», заявляет глава альянса Столтенберг.

При этом он поприветствовал усилия Киева в данном направлении и заверил, что солидарность альянса с Украиной остается «твердой».

Напомним, украинская Рада отказалась от «внеблокового статуса государства» в декабре 2014 года, внеся изменения в два закона.

При этом Киеву сразу заявили, что для вступления в НАТО Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдут годы.

Предполагается, что Украина сможет вступить в альянс не ранее, чем через 20 лет.