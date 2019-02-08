В 2019 году Вашингтон значительно повысил расходы и финансирование программы European Deterrence Initiative, (EDI) — «Европейская инициатива сдерживания», обеспечив тем самым высокий уровень занятости ВВС США, с новыми выгодными контрактами для американских подрядчиков. Об этом сообщает издание «Свободная пресса» со ссылкой на Air Force Times.

Программа, которую упоминает издание, стартовала в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. По стечению обстоятельств именно в этот период Пентагон испытывал серьезные финансовые трудности из-за ограничений военного бюджета, которые ввел предшественник президента США Трампа – Барак Обама. Уточняется, что подобного рода сложности грозили массовым увольнением военнослужащих, включая пилотов ВВС.

«Поэтому «агрессия русских» случилась как нельзя кстати. Это позволило Минобороны США получить от европейских скупых союзников поддержку в виде миллиардов долларов», - пишет издание.

В прошлом году в рамках программы сдерживания ЕС перечислил американцам $ 4,8 млрд, а в этом году Вашингтон получит от Брюсселя $ 6,5 млрд. К 2022 году, по подсчету аналитиков, «сдерживание Москвы» обойдется Евросоюзу в$ 10 млрд.

Командующий ВВС США в Европе Тод Волтерс пообещал, что все средства пойдут на нужды боевой авиации США.

В кругах Еврокомиссии, комментируя новость, заявляли, что ВВС США «передают русским большое спасибо за то, что те взяли Крым», сообщает Air Force Times.