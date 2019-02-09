Государственная регистрация продукта – особенности

Благодаря всемирной сети торговля многих компаний выходит на международный уровень, а потому предприятиям необходимы документы, подтверждающие качество их продукции. Да и в условиях конкуренции на отечественном рынке без таких документов почти невозможно вести прибыльный и успешный бизнес.

Зачем нужна регистрация

Кроме описанных выше причин, есть и еще одна. Товары, прошедшие один раз госрегистрацию (если имеются все остальные документы), могут продаваться на территории стран, входящих в Таможенный Союз. Это не только сокращает расходы на все бумажные процедуры, экономит время, но и положительно влияет на развитие торговых отношений.

Откуда взялась государственная регистрация? До 2010 года это была санитарно-эпидемиологическая экспертиза, но ее заменили новой системой оценивания продукта.

Что даст и подтвердит госрегистрация

Госрегистрация является показателем безопасности продукта (санитарной и эпидемиологической), а также его гигиенического соответствия. На продукт выдается свидетельство определенного образца. Выдача свидетельств относится к полномочиям Федеральной службы по защите прав потребителя. Работают сертификационные центры, такие как СГР и другие органы. Информация о конкретном продукте заносится в реестр. Информация в реестре общедоступная, ее проверить может каждый желающий. Реестр позволяет проверить подлинность свидетельства, выданного на определенный продукт.

Документ (свидетельство) выдается бессрочно, но в него могут вноситься правки. Он является обязательным при ввозе товара на территорию страны или разработке новой продукции.

Документы

Вся информация, касающаяся госрегистрации, прописана в нормативных законодательных документах:

№52–ФЗ;

№29–ФЗ;

«Товары, подлежащие обязательной сертификации – перечень»;

Единые формы, которые подтверждают безопасность товара или продукты.

Соглашение о Таможенном Союзе.

Продукты

Отдельные продукты подлежат обязательной процедуре госрегистрации. Контроль проводится как на границе (при ввозе), так и по всей территории стран, которые входят в Таможенный Союз.

Продукты:

питание для детей;

посуда для детей до 3 лет;

бытовая химия;

одежда для детей;

столовая, минеральная, питьевая вода;

напитки алкогольные и безалкогольные, пиво;

пищевые продукты, которые произведены с применением генной модификации;

косметика;

предметы для личной гигиены;

материалы для отделки (лаки, краски, грунтовки, штукатурки);

все то, что контактирует с пищевыми продуктами (кроме посуды).

Этапы

Чтобы начать оформлять госрегистрацию на продукт, необходимо понять, что и в какой последовательности делать. Стоит рассмотреть основные этапы.

Собираются все необходимые документы для подачи уполномоченному органу:

заявления;

инструкция по использованию продукции;

этикетки для потребителя (копии или оригиналы);

свидетельство о госрегистрации юридического лица (ОГРН), ИНН;

технологические инструкции, спецификации;

технические условия или ГОСТ, по которым производится продукт;

образцы продукта и акт их отбора;

документы на право использования производственных площадей;

ЕГРЮЛ – выписка.

Больше документов нужно будет собрать для импортированной в страну продукции, это:

сертификат качества страны, в которой производится продукт;

наименование и официальный адрес производителя;

протоколы о проведении испытаний;

сертификат на свободную торговлю.

Документы подаются вместе с заявлением и регистрируются. В аккредитованных лабораториях проводятся испытания продукта. Лаборатория должна быть указана в реестре, иначе ее результаты будут считаться не действительными. Производится проверка предоставленных документов, сверка результатов испытаний. Принимается решение о выдаче свидетельства. Его могут выдать или же нет, в зависимости от многих факторов. Сведения вносятся в единый Реестр, он общедоступен, потому подделки очень легко выявляются. Выдается свидетельство, которое действует на территории всего Таможенного Союза.

Какой срок займет процедура оформления и регистрации

Официальный срок, который отводится на госрегистрацию – 30 дней. Это достаточно длительный период из-за того, что проводятся лабораторные исследования. Стоит оформление 18 000 рублей. Если посредники предлагают услугу дешевле, то стоит насторожиться. Скорее всего, это мошенники.

Посредники

Правильный выбор посредника в государственной регистрации позволяет быстро и без рисков получить необходимое свидетельство. В случае предоставление поддельного или недостоверного свидетельства может быть оформлен штраф в размере до 500 тысяч рублей. Еще это грозит полным закрытием производства или изъятием продукта полностью с рынка. В некоторых случаях закрываются целые компании, также это существенно вредит репутации.