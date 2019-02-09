Государственная регистрация продукта – особенности

Благодаря всемирной сети торговля многих компаний выходит на международный уровень, а потому предприятиям необходимы документы, подтверждающие качество их продукции. Да и в условиях конкуренции на отечественном рынке без таких документов почти невозможно вести прибыльный и успешный бизнес.
Зачем нужна регистрация
Кроме описанных выше причин, есть и еще одна. Товары, прошедшие один раз госрегистрацию (если имеются все остальные документы), могут продаваться на территории стран, входящих в Таможенный Союз. Это не только сокращает расходы на все бумажные процедуры, экономит время, но и положительно влияет на развитие торговых отношений.
Откуда взялась государственная регистрация? До 2010 года это была санитарно-эпидемиологическая экспертиза, но ее заменили новой системой оценивания продукта.
Что даст и подтвердит госрегистрация
Госрегистрация является показателем безопасности продукта (санитарной и эпидемиологической), а также его гигиенического соответствия. На продукт выдается свидетельство определенного образца. Выдача свидетельств относится к полномочиям Федеральной службы по защите прав потребителя. Работают сертификационные центры, такие как СГР и другие органы. Информация о конкретном продукте заносится в реестр. Информация в реестре общедоступная, ее проверить может каждый желающий. Реестр позволяет проверить подлинность свидетельства, выданного на определенный продукт.
Документ (свидетельство) выдается бессрочно, но в него могут вноситься правки. Он является обязательным при ввозе товара на территорию страны или разработке новой продукции.
Документы
Вся информация, касающаяся госрегистрации, прописана в нормативных законодательных документах:
- №52–ФЗ;
- №29–ФЗ;
- «Товары, подлежащие обязательной сертификации – перечень»;
- Единые формы, которые подтверждают безопасность товара или продукты.
- Соглашение о Таможенном Союзе.
Продукты
Отдельные продукты подлежат обязательной процедуре госрегистрации. Контроль проводится как на границе (при ввозе), так и по всей территории стран, которые входят в Таможенный Союз.
Продукты:
- питание для детей;
- посуда для детей до 3 лет;
- бытовая химия;
- одежда для детей;
- столовая, минеральная, питьевая вода;
- напитки алкогольные и безалкогольные, пиво;
- пищевые продукты, которые произведены с применением генной модификации;
- косметика;
- предметы для личной гигиены;
- материалы для отделки (лаки, краски, грунтовки, штукатурки);
- все то, что контактирует с пищевыми продуктами (кроме посуды).
Этапы
Чтобы начать оформлять госрегистрацию на продукт, необходимо понять, что и в какой последовательности делать. Стоит рассмотреть основные этапы.
- Собираются все необходимые документы для подачи уполномоченному органу:
- заявления;
- инструкция по использованию продукции;
- этикетки для потребителя (копии или оригиналы);
- свидетельство о госрегистрации юридического лица (ОГРН), ИНН;
- технологические инструкции, спецификации;
- технические условия или ГОСТ, по которым производится продукт;
- образцы продукта и акт их отбора;
- документы на право использования производственных площадей;
- ЕГРЮЛ – выписка.
Больше документов нужно будет собрать для импортированной в страну продукции, это:
- сертификат качества страны, в которой производится продукт;
- наименование и официальный адрес производителя;
- протоколы о проведении испытаний;
- сертификат на свободную торговлю.
- Документы подаются вместе с заявлением и регистрируются.
- В аккредитованных лабораториях проводятся испытания продукта. Лаборатория должна быть указана в реестре, иначе ее результаты будут считаться не действительными.
- Производится проверка предоставленных документов, сверка результатов испытаний.
- Принимается решение о выдаче свидетельства. Его могут выдать или же нет, в зависимости от многих факторов.
- Сведения вносятся в единый Реестр, он общедоступен, потому подделки очень легко выявляются.
- Выдается свидетельство, которое действует на территории всего Таможенного Союза.
Какой срок займет процедура оформления и регистрации
Официальный срок, который отводится на госрегистрацию – 30 дней. Это достаточно длительный период из-за того, что проводятся лабораторные исследования. Стоит оформление 18 000 рублей. Если посредники предлагают услугу дешевле, то стоит насторожиться. Скорее всего, это мошенники.
Посредники
Правильный выбор посредника в государственной регистрации позволяет быстро и без рисков получить необходимое свидетельство. В случае предоставление поддельного или недостоверного свидетельства может быть оформлен штраф в размере до 500 тысяч рублей. Еще это грозит полным закрытием производства или изъятием продукта полностью с рынка. В некоторых случаях закрываются целые компании, также это существенно вредит репутации.