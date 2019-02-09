ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 10.02.2019

Государственная регистрация продукта – особенности

«Expert Online» 2019

Благодаря всемирной сети торговля многих компаний выходит на международный уровень, а потому предприятиям необходимы документы, подтверждающие качество их продукции. Да и в условиях конкуренции на отечественном рынке без таких документов почти невозможно вести прибыльный и успешный бизнес.

Зачем нужна регистрация

Кроме описанных выше причин, есть и еще одна. Товары, прошедшие один раз госрегистрацию (если имеются все остальные документы), могут продаваться на территории стран, входящих в Таможенный Союз. Это не только сокращает расходы на все бумажные процедуры, экономит время, но и положительно влияет на развитие торговых отношений.

Откуда взялась государственная регистрация? До 2010 года это была санитарно-эпидемиологическая экспертиза, но ее заменили новой системой оценивания продукта.

Что даст и подтвердит госрегистрация

Госрегистрация является показателем безопасности продукта (санитарной и эпидемиологической), а также его гигиенического соответствия. На продукт выдается свидетельство определенного образца. Выдача свидетельств относится к полномочиям Федеральной службы по защите прав потребителя. Работают сертификационные центры, такие как СГР и другие органы. Информация о конкретном продукте заносится в реестр. Информация в реестре общедоступная, ее проверить может каждый желающий. Реестр позволяет проверить подлинность свидетельства, выданного на определенный продукт.

Документ (свидетельство) выдается бессрочно, но в него могут вноситься правки. Он является обязательным при ввозе товара на территорию страны или разработке новой продукции.

Документы

Вся информация, касающаяся госрегистрации, прописана в нормативных законодательных документах:

  • №52–ФЗ;
  • №29–ФЗ;
  • «Товары, подлежащие обязательной сертификации – перечень»;
  • Единые формы, которые подтверждают безопасность товара или продукты.
  • Соглашение о Таможенном Союзе.

Продукты

Отдельные продукты подлежат обязательной процедуре госрегистрации. Контроль проводится как на границе (при ввозе), так и по всей территории стран, которые входят в Таможенный Союз.

Продукты:

  • питание для детей;
  • посуда для детей до 3 лет;
  • бытовая химия;
  • одежда для детей;
  • столовая, минеральная, питьевая вода;
  • напитки алкогольные и безалкогольные, пиво;
  • пищевые продукты, которые произведены с применением генной модификации;
  • косметика;
  • предметы для личной гигиены;
  • материалы для отделки (лаки, краски, грунтовки, штукатурки);
  • все то, что контактирует с пищевыми продуктами (кроме посуды).

Этапы

Чтобы начать оформлять госрегистрацию на продукт, необходимо понять, что и в какой последовательности делать. Стоит рассмотреть основные этапы.

  1. Собираются все необходимые документы для подачи уполномоченному органу:
  • заявления;
  • инструкция по использованию продукции;
  • этикетки для потребителя (копии или оригиналы);
  • свидетельство о госрегистрации юридического лица (ОГРН), ИНН;
  • технологические инструкции, спецификации;
  • технические условия или ГОСТ, по которым производится продукт;
  • образцы продукта и акт их отбора;
  • документы на право использования производственных площадей;
  • ЕГРЮЛ – выписка.

Больше документов нужно будет собрать для импортированной в страну продукции, это:

  • сертификат качества страны, в которой производится продукт;
  • наименование и официальный адрес производителя;
  • протоколы о проведении испытаний;
  • сертификат на свободную торговлю.
  1. Документы подаются вместе с заявлением и регистрируются.
  2. В аккредитованных лабораториях проводятся испытания продукта. Лаборатория должна быть указана в реестре, иначе ее результаты будут считаться не действительными.
  3. Производится проверка предоставленных документов, сверка результатов испытаний.
  4. Принимается решение о выдаче свидетельства. Его могут выдать или же нет, в зависимости от многих факторов.
  5. Сведения вносятся в единый Реестр, он общедоступен, потому подделки очень легко выявляются.
  6.  Выдается свидетельство, которое действует на территории всего Таможенного Союза.

Какой срок займет процедура оформления и регистрации

Официальный срок, который отводится на госрегистрацию – 30 дней. Это достаточно длительный период из-за того, что проводятся лабораторные исследования. Стоит оформление 18 000 рублей. Если посредники предлагают услугу дешевле, то стоит насторожиться. Скорее всего, это мошенники.

Посредники

Правильный выбор посредника в государственной регистрации позволяет быстро и без рисков получить необходимое свидетельство. В случае предоставление поддельного или недостоверного свидетельства может быть оформлен штраф в размере до 500 тысяч рублей. Еще это грозит полным закрытием производства или изъятием продукта полностью с рынка. В некоторых случаях закрываются целые компании, также это существенно вредит репутации.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Дать рынку камамбера

    Рынок сыра в России остается дефицитным. Хотя у нас в стране уже есть всё — сырье, поставщики оборудования и технологии

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. 80 рублей за доллар: скоро все решится
      ООН назвала торговые конфликты и валютные войны в мировой экономике потенциальными глобальными угрозами
    2. Курс доллара: назревает большой раскол
      Курс доллара: назревает большой раскол
    3. Курс доллара: рубль ждет важное решение
      Курс доллара: рубль ждет важное решение