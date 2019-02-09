Как выбрать аутсорсера бухгалтерских услуг

Аутсорсинг бухгалтерских услуг представляет собой передачу исполнения учетных функций в организации стороннему исполнителю.
Этот способ ведения бухгалтерии в последнее время приобретает все большую популярность не только в России, но и в Казахстане и количество специализированных фирм постоянно увеличивается. Чтобы выбрать наиболее подходящие бухгалтерские услуги Астана, нужно следовать приведенным ниже рекомендациям.
- Необходимо убедиться в том, что бухгалтерская компания широко известна и имеет хорошую репутацию. Поскольку аутсорсинг бухучета существует в России достаточно давно, профессиональные исполнители имели достаточно времени, чтобы добиться успехов.
- Необходимо выяснить, готов ли аутсорсер предоставить возможность тестирования своих услуг. Солидные фирмы обычно предлагают потенциальным клиентам оценить качество своих услуг в течение пробного периода (длительность которого составляет около месяца), оказывая их бесплатно или по минимальной стоимости.
- Необходимо попросить аутсорсера предоставить проект договора на предоставление бухгалтерских услуг для ознакомления и затем внимательно изучить его содержание. Ответственный аутсорсер подробно распишет в условиях договора свои обязательства и укажет размер материальной ответственности, которую он несет за причиненный низкокачественным предоставлением бухгалтерских услуг ущерб.
- Необходимо удостовериться в том, что аутсорсер гарантирует соблюдение конфиденциальности. Это одно из важнейших требований, которым должны соответствовать бухгалтерские услуги.
- Надо выяснить, готова ли бухгалтерская компания бесплатно провести экспресс-аудит.
- Необходимо выяснить порядок формирования счета на предоставленные бухгалтерские услуги. Экономия затрат на ведение бухучета – один из главных факторов, побуждающих клиентов пользоваться услугами сторонних исполнителей. Аутсорсинг бухгалтерских услуг чаще всего позволяет экономить весьма существенные деньги, однако бывают и исключения. Поэтому нужно убедиться в том, что исполнитель проявляет гибкость при установлении цен на свои услуги.
- Необходимо поинтересоваться по поводу готовности аутсорсера представлять интересы клиента в налоговых органах. Нередко у налоговиков возникают вопросы относительно содержания сданных деклараций, так что очень желательно, чтобы аутсорсер был готов дать на них исчерпывающие ответы
- Необходимо выяснить, готова ли бухгалтерская фирма провести налоговую оптимизацию для клиента. У всех налогоплательщиков есть право на использование законных способов для уменьшения своей налоговой нагрузки. Профессиональный аутсорсер бухгалтерских услуг всегда может помочь клиенту в выборе наиболее подходящего для него режима налогообложения.