Как выбрать аутсорсера бухгалтерских услуг

Аутсорсинг бухгалтерских услуг представляет собой передачу исполнения учетных функций в организации стороннему исполнителю.

Этот способ ведения бухгалтерии в последнее время приобретает все большую популярность не только в России, но и в Казахстане и количество специализированных фирм постоянно увеличивается. Чтобы выбрать наиболее подходящие бухгалтерские услуги Астана, нужно следовать приведенным ниже рекомендациям.