Особенности покупки автомобиля в кредит

В настоящее время автомобиль имеется практически в каждой семье. Это транспортное средство обеспечивает возможность быстро и с комфортом попасть в пункт назначения.

Оно используется не только людьми, трудовые обязанности которых связаны с постоянными поездками, но и для решения бытовых проблем – чтобы съездить в супермаркет за продуктами, отвезти детей в школу, спортивный клуб или в поликлинику, отправиться на выходные на рыбалку, совершить длительное путешествие.

Поскольку стоимость любого автомобиля высока, для его приобретения часто используются автокредиты. Покупка автомашины в рассрочку на Avtovkredit.by не просто обеспечивает дополнительное удобство, но нередко представляет собой единственно возможный способ его приобретения. Особенно это касается такой экономически выгодной услуги как автомобильный кредит без первоначального взноса.

Использование этой услуги позволяет купить автомобиль даже тем людям, у которых нет стартового капитала. Некоторые банковские учреждения готовы выдать кредит заемщику, не требуя от него внесения первоначального взноса. А те заемщики, которые располагают необходимой для внесения «задатка» суммой, могут рассчитывать на более выгодные условия кредита, в частности, на низкую процентную ставку. В целом банковские учреждения в настоящее время предлагают множество кредитных программ, так что каждый потенциальный заемщик может выбрать среди них самую подходящую для себя. После покупки заемщиком автомобиля с привлечением кредита он останется в залоге у банковского учреждения до тех пор, пока кредит не будет погашен полностью. Как только это произойдет, авто перейдет в полное распоряжение клиента банка.

Купленная с использованием автокредита машина должна быть обязательно застрахована. Причем автовладельцу необходимо купить страховой полис и по КАСКО, и по ОСАГО. Страховать автомобиль придется на весь период действия кредитного договора. При этом заемщик будет обязан покупать полисы лишь в страховых компаниях, рекомендованных банковской организацией, выдавшей кредит. Хотя такое навязывание может вызвать недовольство автовладельца, страховка ему совсем не помешает. На дорогах случаются разные ситуации, и если с автомашиной что-нибудь произойдет, то весь ущерб возместит страховая компания, а клиент будет избавлен от необходимости нести дополнительные финансовые расходы. Особенно это выгодно для заемщика в тех случаях, когда авто не подлежит дальнейшей эксплуатации после ДТП.