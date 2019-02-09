Путешествие по Италии на арендованном авто

Арендованный автомобиль на отдыхе в другой стране решает многие вопросы – человек не привязан к общественному транспорту, защищен от неблагоприятных климатических факторов, да и тяжелые вещи не нужно везде носить за собой.

На автомобиле удается повидать больше мест, даже тех, куда не ходит общественный транспорт – это небольшие деревни, горнолыжные курорты, необычные достопримечательности.

Потому путешествие будет намного более комфортным и приятным, если вы решитесь арендовать авто в Италии. Интересней перемещаться здесь на авто и в крупном мегаполисе, ведь в Италии исторические, культурные достопримечательности почти на каждом шагу.

Свой автомобиль в другую страну везти не логично, если не намечается путешествие по всем странам Западной Европы. Гораздо дешевле и проще прилететь в Италию на самолете, а потом арендовать понравившееся авто на месте, но как это сделать? Стоит рассмотреть все нюансы аренды, основные проблемы.

Интернет в помощь

С интернетом в Италии проблем нет, а во всемирной сети нетрудно найти сотни предложений об аренде. Первый вариант – арендовать авто на сайте прокатной компании https://www.bookingcar.su/italy/milan. Там можно ознакомиться со всеми условиями, выбрать подходящую цену. Второй вариант – это сайты, которые собрали объявления от прокатных компаний по всей стране. Здесь ассортимент для выбора еще более разнообразный. Обычно указываются все контактные данные, чтобы можно было связаться с компанией, предлагающей в аренду авто. Выбор за клиентом – какой нужен класс авто, марка, форма оплаты и прочее. Понравившийся автомобиль бронируется заранее.

Документы

Какие документы необходимы для аренды авто в Италии? Прежде всего – это водительские права, паспорт. Согласно Венской конвенции, в такой стране, как Италия, права российского образца считаются легитимными. Правда, стоит уточнить все более точно непосредственно у представителя компании. Иногда требует права международного образца. Еще людям, не достигшим 21 года, часто отказывают в аренде авто или же берут дополнительный залог.

Насколько выгодно путешествие на арендованном авто

Многие начинающие путешественники считают, что аренда авто – это лишние расходы. Совсем наоборот – путешествуя на авто, получается даже сэкономить на билеты в общественном транспорте, иногда в машине можно даже переночевать. Бензин обойдется от 2 Евро за 1 литр, а машина класса эконом в Италии – 10 Евро в день. Престижный автомобиль стоит дороже. Особенно выгодно путешествовать на авто с большой компанией, семьей, полностью окупаются билеты на проезд.

Знаки, штрафы и другие особенности

В Италии, как и в большинстве других Западноевропейских стран, предполагаются высокие штрафы за любые нарушения. Причем, для человека из России, штраф может показаться заоблачной суммой. Особенно охотно штрафуют иностранцев.

Множество знаков находится у обочины дороги, в них довольно трудно разобраться.

Нужно обращать внимание на платные дороги – проезд по ним стоит недешево. Зато платный автобан позволяет сэкономить на бензине и быстрее добраться в нужное место.

Ездить стоит на минимальной скорости, аккуратно, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

На дорогах Италии встречаются гонщики или же просто два старых друга, которые давно не виделись, могут остановиться и перегородить всем дорогу. Иностранцам лучше так не экспериментировать.

Где арендовать авто

Арендовать авто можно непосредственно в аэропорту, но это стоить будет немного дороже. В аэропорту Рима или Милана аренда автомобиля эконом-класса обойдется в цену от 11 Евро.

Многие арендуют авто (бронируют) еще до приезда в Италию, находясь дома, используя всемирную сеть. По приезду не нужно будет ни о чем переживать. Вы можете найти все надежные прокатные компании мира и заранее выбрать подходящий автомобиль, до прилета в страну. Что нужно согласовать? Точная стоимость аренды, время возврата машины, размер залога, необходимые документы, наличие официального договора и прочие нюансы. Единственный минус в том, что авто нельзя оценить вживую, визуально.

Путешествие по Италии на арендованном автомобиле – это не только более комфортно, престижно и быстро, но и экономно.