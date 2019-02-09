Виды и особенности рулонных газонов

Наиболее важной составляющей ландшафта является газон.

Учитывая сложности ухода за ним, многие отдают предпочтение искусственному аналогу, представленному в виде рулонного синтетического покрытия. По данным infosphere.top, искусственная трава состоит из трех основных слоев:

Полиэтилен, полипропилен. Данные материалы представляют собой верхний слой рулона. Что касается ворса, то он невероятно похож на настоящую траву. Благодаря одинарной нити удается снизить скольжение. Второй слой заполняет все свободное расстояние, имеющееся между волокнами. Бывает несколько разновидностей газона: засыпной, незасыпной, частично засыпной. Выбор газона напрямую зависит от места применения. К примеру, если будет оказано давление, то оптимальный вариант с частично засыпанным слоем, когда используется песок. Третий слой необходим для проведения влаги.

В настоящее время принято различать такие разновидности искусственного газона:

Декоративный. Принято использовать в качестве дополнения, украшения ландшафта. Чаще всего его можно лицезреть в скверах, парках и даже возле домов. Специальный. Ему присуща отменная прочность, поэтому применяют на спортивных площадках. Характеризуется ворсом длиной не более одного сантиметра. Цвет – белый и зеленый.

Искусственный газон имеет ряд преимуществ, если сравнивать с настоящим:

сохраняет внешний вид, не портится из-за воздействия неблагоприятных погодных условий;

более долговечный, так как в производстве использованы надежные, очень прочные материалы;

простой и быстрый уход – достаточно периодически убирать мелкий мусор;

совершенно не доставляет хлопот, имеется повышенная устойчивость к агрессивным веществам.

Процесс установки искусственного газона можно легко разделить на три основных этапа:

Сшивание рулонов, что позволяет обеспечить надежное и качественное соединение. Переменяется соответствующее оборудование и прочные нити.

Затем необходимо поднять ворс, внести наполнитель, а именно засыпку гранулята резинового либо песка кварцевого.

Выполнение разметки, нанесение краски, а иногда вклеивание полосок белого газона.

Если необходимо облагородить участок возле дома, то искусственный газон самое лучшее и оптимальное решение. Важно заметить, что подобная трава представлена несколькими видами в зависимости от наличия или отсутствия дренажа. Он необходим в том случае, если газон расположен под открытым небом, чтобы была возможность проводить влагу. Данный тип газона нужен при обустройстве спортивных площадок, футбольных полей. Газон без дренажа принято использовать в помещениях, так как он не пропускает влагу. Основное преимущество такого газона – доступная, приемлемая стоимость, простой уход, прекрасный внешний вид.