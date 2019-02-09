Виды и особенности рулонных газонов

Наиболее важной составляющей ландшафта является газон.
Учитывая сложности ухода за ним, многие отдают предпочтение искусственному аналогу, представленному в виде рулонного синтетического покрытия. По данным infosphere.top, искусственная трава состоит из трех основных слоев:
- Полиэтилен, полипропилен. Данные материалы представляют собой верхний слой рулона. Что касается ворса, то он невероятно похож на настоящую траву. Благодаря одинарной нити удается снизить скольжение.
- Второй слой заполняет все свободное расстояние, имеющееся между волокнами. Бывает несколько разновидностей газона: засыпной, незасыпной, частично засыпной. Выбор газона напрямую зависит от места применения. К примеру, если будет оказано давление, то оптимальный вариант с частично засыпанным слоем, когда используется песок.
- Третий слой необходим для проведения влаги.
В настоящее время принято различать такие разновидности искусственного газона:
- Декоративный. Принято использовать в качестве дополнения, украшения ландшафта. Чаще всего его можно лицезреть в скверах, парках и даже возле домов.
- Специальный. Ему присуща отменная прочность, поэтому применяют на спортивных площадках. Характеризуется ворсом длиной не более одного сантиметра. Цвет – белый и зеленый.
Искусственный газон имеет ряд преимуществ, если сравнивать с настоящим:
- сохраняет внешний вид, не портится из-за воздействия неблагоприятных погодных условий;
- более долговечный, так как в производстве использованы надежные, очень прочные материалы;
простой и быстрый уход – достаточно периодически убирать мелкий мусор;
- совершенно не доставляет хлопот, имеется повышенная устойчивость к агрессивным веществам.
Процесс установки искусственного газона можно легко разделить на три основных этапа:
- Сшивание рулонов, что позволяет обеспечить надежное и качественное соединение. Переменяется соответствующее оборудование и прочные нити.
- Затем необходимо поднять ворс, внести наполнитель, а именно засыпку гранулята резинового либо песка кварцевого.
- Выполнение разметки, нанесение краски, а иногда вклеивание полосок белого газона.
Если необходимо облагородить участок возле дома, то искусственный газон самое лучшее и оптимальное решение. Важно заметить, что подобная трава представлена несколькими видами в зависимости от наличия или отсутствия дренажа. Он необходим в том случае, если газон расположен под открытым небом, чтобы была возможность проводить влагу. Данный тип газона нужен при обустройстве спортивных площадок, футбольных полей. Газон без дренажа принято использовать в помещениях, так как он не пропускает влагу. Основное преимущество такого газона – доступная, приемлемая стоимость, простой уход, прекрасный внешний вид.