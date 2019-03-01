Пентагон подсчитал, за сколько российский «Авангард» долетит до США

Новейшая российская гиперзвуковая ракета «Авангард» достигнет территории США за 15 минут. Об этом рассказал командующий воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси изданию The Washington Times.

Военный также сообщил, что ракета «Авангард» способна не только обходить американскую систему ПРО, но и, прорвавшись вглубь страны, поражать там цели.

Помимо этого для США большую опасность представляют подлодки класса «Северодвинск» и надводные корабли в Арктике, которые оснащены ракетными комплексами.

Ранее, президент России Владимир Путин назвал создание «Авангарда» событием равным появлению искусственного спутника Земли. Заявление прозвучало в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля. Также российский лидер назвал «Авангард» адекватным и асимметричным ответом на систему ПРО США.