Два российских фрегата сопроводили эсминец США в Эгейском море

В Эгейском море у южного входа в пролив Дарданеллы 1 марта российский фрегат «Адмирал Макаров» разошелся на встречном курсе с ракетным эсминцем США «Дональд Кук», сообщает «Интерфакса».

Уточняется, что произошло это в 08.00 по московскому времени. Через 10 минут за американским кораблем проследовал фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота России. «Дональд Кук» следовал из Средиземного моря к Черноморским проливам, сообщает агентство.

Напомним, 19 февраля американских эсминец «Дональд Кук» проследовал курсом в Черное море. Корабль на протяжении всего пути сопровождали российские корабли. «Американец», проведя учения с турецким ракетным фрегатом «Фатих», направился в порт Одессы.

Поприветствовав на борту своего корабля украинского главу Порошенко, «Дональд Кук» 27 февраля покинул порт Одессы.

Согласно Конвенции Монтре, суда нечерноморских стран могут находиться в акватории не более 21 суток.