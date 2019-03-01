Груз 200: требования и особенности транспортировки

В этой ситуации приходиться решать организацию прощания, похорон, а также транспортировку умерших. Для этого необходимо воспользоваться услугами соответствующий компаний, которые выполняют транспортировку усопших, занимаются оформлением документации. Перевозку покойников принято обозначать терминов – «груз 200».
Данный термин вошел в обиход со времен Афганской войны. Зачастую его применяют военные, чтобы обозначить тех солдат, которые пали на поле битвы. Тела покойных принято перевозить в цинковых гробах. В современных реалиях термин распространяется не только на погибших военнослужащих, но и обычных людей, не принимающих никакого участия в военных действиях. Перевозка покойного осуществляется по территории Российской Федерации и за ее пределами. Этим занимаются соответствующие организации, занимающиеся ритуальными услугами и владеющие конкретным оборудованием. Что касается территории РФ, то груз 200 перевозят с помощью авиационного, железнодорожного транспорта.
Транспортировка покойника представляет собой трудоемкий и сложный процесс, для которого требуется очень тщательная подготовка. Важно доставить тело к месту захоронения в кратчайшие сроки, поэтому работать должны исключительно профессионалы. Для перевозки трупов нужны соответствующие документы.
Продолжительная транспортировка покойного обязана осуществляется в цинковом гробу, который тщательно и герметично запаивают, чтобы притормозить стадию разложения. Разгерметизацию выполняют специальным оборудованием, тело готовят к захоронению. Важно заметить, что в некоторых случаях не открывают гроб (жертвы ДТП и терактов, утопленники).
Для перевозки покойного по территории Российской Федерации нужно следующее:
После этого можно приступать к самой транспортировке. Гроб передают заранее в грузовой терминал, за ним должен следить сопровождающий и контролировать весь процесс на таможне.