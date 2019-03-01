Груз 200: требования и особенности транспортировки

В этой ситуации приходиться решать организацию прощания, похорон, а также транспортировку умерших. Для этого необходимо воспользоваться услугами соответствующий компаний, которые выполняют транспортировку усопших, занимаются оформлением документации. Перевозку покойников принято обозначать терминов – «груз 200».

Специфика груза 200 и правила перевозки по РФ

Данный термин вошел в обиход со времен Афганской войны. Зачастую его применяют военные, чтобы обозначить тех солдат, которые пали на поле битвы. Тела покойных принято перевозить в цинковых гробах. В современных реалиях термин распространяется не только на погибших военнослужащих, но и обычных людей, не принимающих никакого участия в военных действиях. Перевозка покойного осуществляется по территории Российской Федерации и за ее пределами. Этим занимаются соответствующие организации, занимающиеся ритуальными услугами и владеющие конкретным оборудованием. Что касается территории РФ, то груз 200 перевозят с помощью авиационного, железнодорожного транспорта.

Транспортировка покойника представляет собой трудоемкий и сложный процесс, для которого требуется очень тщательная подготовка. Важно доставить тело к месту захоронения в кратчайшие сроки, поэтому работать должны исключительно профессионалы. Для перевозки трупов нужны соответствующие документы.

Продолжительная транспортировка покойного обязана осуществляется в цинковом гробу, который тщательно и герметично запаивают, чтобы притормозить стадию разложения. Разгерметизацию выполняют специальным оборудованием, тело готовят к захоронению. Важно заметить, что в некоторых случаях не открывают гроб (жертвы ДТП и терактов, утопленники).

Для перевозки покойного по территории Российской Федерации нужно следующее:

отыскать специальную организацию, занимающуюся оказанием таких услуг;

оформить заказ на изготовление цинкового гроба;

подать заявку на доставку гроба в конкретное время на вокзал либо аэропорт;

подготовить пакет с документами;

обратиться в Роспотребнадзор, чтобы получить разрешение на транспортировку;

взять справку, которая может подтвердить отсутствие запрещенных предметов;

получить разрешение на вскрытие цинкового гроба.

После этого можно приступать к самой транспортировке. Гроб передают заранее в грузовой терминал, за ним должен следить сопровождающий и контролировать весь процесс на таможне.