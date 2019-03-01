Гуайдо готов выплатить США транш по долгу государственной PDVSA

Как сообщают источники агентства Bloomberg, глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, готов вместо правительства президента Николаса Мадуро выплатить транш за апрель по долговым обязательствам нефтяной госкорпорации Petroleos de Venezuela SA.

По данным источников издания, для перевода транша за апрель Гуайдо необходимо будет сделать запрос американским властям на доступ к эскроу-счету, на который поступает часть доходов от продажи нефти Венесуэлы.

Долларовые бонды PDVSA на $2,5 млрд со сроком обращения до 2020 года, обеспечены контрольным пакетом акций нефтеперерабатывающей компании Citgo Holding Inc США. В случае не поступления апрельского транша в срок держатели облигаций смогут заявить права на Citgo, являющийся важнейшим венесуэльским активом в США.

Как сообщил новый генпрокурор Венесуэлы Хосе Игнасио Эрнандес, работающий из Бостона, обязательства будут выполнены в срок до 27 апреля, именно тогда Каракас должен перечислить транш в $71 млн.

Для получения доступа к эскроу-счету Венесуэлы, на котором может находиться по подсчетам до $560 млн, команде Гуайдо необходимо получить разрешение Управления по контролю за иностранными активами, являющимся подразделением минфинаь США.