Индия еще слишком слаба

Для Дели проблема штата Джамму и Кашмир, где произошел теракт, стара как избавление от колониального прошлого. Англичане, уходя из своих владений, не сильно заботились об устойчивости созданных ими национальных государств, чьи границы устанавливались с помощью примитивного черчения, нежели усердного рисования. Пакистан, с момента своего появления, не оставлял попыток отобрать у Индии населенный мусульманами Кашмир. Эти страны уже трижды воевали между собой за последние 40 лет. И каждый раз причиной конфликта был террористический акт, устроенный исламскими экстремистами.

Не стало исключением и нынешнее противостояние. Напомним, что в результате последнего теракта несколько дней назад погибли 45 индийских военных. И Дели не мог не ответить. Индийские ВВС нанесли удар по террористам, которые, находились в это время в Пакистане. На этом следовало бы и остановится, но на следующий день индийские самолеты вновь вторглись в воздушное пространство Пакистана. И уже на этот раз Исламабад решил дать отпор и поднял в воздух свою авиацию. Результатом воздушного боя стал сбитый МиГ-21bis индийских ВВС, а его пилот оказался в плену.

Всего в воздушном бою с обеих сторон участвовало едва ли не три десятка истребителей. Причем ВВС Индии оказались в явном меньшинстве. Дели задействовал 4 самолета Су-30МКИ, два МиГ-21bis и два Mirage 2000, тогда как со стороны Исламабада им противостояли две эскадрильи китайских FC-17 и американских F-16C. Причем именно из F-16C и был сбит индийский МиГ. В качестве доказательства этого факта вице-маршал ВВС Индии Рави Гопал Кришана Капур представил журналистам фотографии обломков американской ракеты «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM (на снимке четко видны названии и серия боеприпаса), которую невозможно запустить с другого пакистанского самолета, в частности FC-17.

Заметим, что сам Пакистан участие в бою F-16C продолжает отрицать. И это легко объяснимо. Дело в том, что США дали разрешение на приобретение этих самолетов с условием, что они никогда не будут использованы против Индии. Таким образом уже ясно, что Пакистан нарушил условие сделки, что может иметь далеко идущие последствия. Премьер-министр этой страны Имран Хан уже поспешил сделать ряд примирительных заявлений. По его словам, «начав войну никто не сможет контролировать ее ход и пообещал освободить индийского летчика». Такое поведение объясняется в том числе и тем, что, если США усилят политическое давление на Исламабад и потребуют от него реальной борьбы с террористами, то нынешним пакистанским властям ничего не останется как вступить в прямые боевые действия с целым рядом религиозных экстремистский группировок, в том числе и в так называемой зоне племен. А это заметная часть электората. Причем шансы на успех в этой борьбе у пакистанских лидеров ничтожно малы. Но и эскалация конфликта с Индией в их планы явно не входит. Впрочем, как и самих индийцев.



Несмотря на то, что Пакистан проигрывает Индии по суммарной военной мощи, исход полномасштабного военного конфликта между этими странами совсем не очевиден. Известно, что в ядерном арсенале Исламабада порядка 130 боеголовок, тогда как у Дели не более 110. Примерно такая же картина и с ракетами средней и меньшей дальности (от 500 до 5000 км). У Индии их около 220, а у Пакистана – более 240. Если все это вооружение будет задействовано в конфликте, то превосходство Индии в истребителях, танках, кораблях и прочей техники уже не сможет обеспечить Дели заметный перевес. И в обеих странах это отлично понимают, делая ставку на прекращение эскалации и переговорный процесс.

Тем не менее, уже ясно, что воздушные бои в небе над Кашмиром неизбежно активизируют закупки Индией и Пакистаном новых истребителей. Так, Исламабад уже пообещал списать к 2020 году порядка 190 устаревших самолетов, в основном китайских F-7 (аналог МиГ-21). Им на замену придут более современные китайские FC-1, производство которых уже развернуто в Пакистане. При этом пакистанские военные не раз заявляли о готовности рассмотреть возможность приобретения наших Су-35, но этот вопрос так и повис в воздухе.

А вот Индия уже направила в ФСВТС России запрос на скорейшее приобретение 21 МиГ-29 и 26 Су-30МКИ, включая 18 машинокомплектов для сборки на предприятии HAL. Это позволит индийским ВВС дополнительно сформировать 3-4 эскадрильи.

Напомним, что по собственным планам ВВС Индии у них должны быть 42 строевые истребительные эскадрильи для того чтобы иметь возможность вести войну на два фронта – против Китая и Пакистана. Но сейчас их только 31. Причем 14 эскадрилий укомплектованы устаревшими самолетами МиГ-21bis, МиГ-27 и Jaguar. И все они должны быть также списаны к 2020 году. Отчасти эту проблему должна решить прямая поставка 36 французских самолетов Rafale, приобретенных почти за 8 млрд долларов. Но ясно, что этого недостаточно, да самолеты из Франции оказались слишком дорогими (почти 200 млн долларов за машину). Именно поэтому Индия решила вновь возобновить тендер ВВС на закупку 110 самолетов. А американцы ради победы в этом конкурсе уже предложили Индии организовать производство в этой стране своих F-16 под новым названием F-21.

Впрочем, если индо-пакистанский конфликт разгорится с новой силой, то не исключено, что и этот тендер ВВС Индии отменят и перейдут к прямой закупке истребителей в России или США.



