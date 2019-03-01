Deutsche Bank дал прогноз по курсу доллара к рублю на ближайшие 3 года

Курс доллара снижается в пятницу на 2 копейки к 16.16 мск - до 65,89 рубля, курс евро также падает на 2 копейки - до 74,98 рубля.

Внешний фон для рубля остается нейтральным, нефть при этом удерживает позиции выше 66 доллара за беррель.

Тем временем, аналитики Deutsche Bank считают, что рубль будет укрепляться к доллару.

Согласно прогноза банка, средний курс доллара к рублю в 2019 году составит 63,9 рубля, в 2020 — 63,8 и в 2021 — 64.

Инфляция также должна остаться довольно низкий и по итогам 2019 года составить 4.3%, 2020 года — 3.8% и 2021 года — 4%, считают Deutsche Bank.