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Лавров рассказал, чьи указания выполняет оппозиция Венесуэлы

Москва, 01.03.2019

Сергей Лавров – глава российского внешнеполитического ведомства – считает, что венесуэльская оппозиция строго следует указаниям из Вашингтона.

Об этом министр иностранных дел РФ заявил в ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

По словам Лаврова, Белый дом не разрешает оппозиции вступать в диалог с законными властями страны, передаёт РИА Новости.

«Госпожа вице-президент уже подтвердила, что руководство Венесуэлы готово к диалогу с оппозиций. Но они этот диалог постоянно отвергают, следуя, как все мы прекрасно понимаем и знаем, указаниям из США», – резюмировал руководитель МИД РФ, добавив, что Москва очень обеспокоены планами Белого дома вооружить венесуэльскую оппозиции.

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