Лукашенко дал прогноз на исход президентских выборов на Украине

Александр Лукашенко – глава белорусского государства – заявил, что знает, кто победит на предстоящих выборах президента Украины.

По его словам, он не сомневается, что их выиграет действующий президент «самостийной» Пётр Порошенко, передаёт РИА Новости.

«Президентом будет Порошенко, – подчеркнул Лукашенко. – Да, я абсолютно в этом уверен».

Однако он считает, что первым туром дело не ограничится, а победитель определится во втором, в который вместе с Порошенко выйдет шоумен Владимир Зеленский.

«Я, конечно, не экстрасенс и не могу видеть будущее, – пояснил Лукашенко. – Но, просчитывая все варианты, считаю, что Пётр Алексеевич должность президента сохранит».

При этом белорусский лидер подчеркнул, что очень надеется, что выборы принесут мир на Украину.

«Дай Бог, чтобы там было всё спокойно, и чтобы мировое сообщество не влезло в большой конфликт в Украине. Этого нельзя допустить», – резюмировал Лукашенко.

Напомним, очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Согласно данным социологических опросов, лидером рейтинга является Владимир Зеленский. На втором месте Юлия Тимошенко. Действующий президент Пётр Порошенко пока третий.