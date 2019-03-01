Лукашенко призвал большие государства не использовать Украину как разменную монету

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что очень не хочет, чтобы большие государства использовали Украину в качестве разменной монеты.

По его словам, накануне выборов на Украине его регулярно посещают тревожные мысли относительно ситуации, которая складывается в этой стране, передаёт РИА Новости.

«Я очень не хочу, чтобы нашу Украину кто-то использовал как разменную монету, – подчеркнул Лукашенко. – Я очень не хочу, чтобы не чужая для нас страна стала площадкой розыгрыша больших государств. Не хочу. Украинцы этого не заслуживают».

При этом президент Белоруссии отметил, что Украина для него не безразлична.

«Мне бы не хотелось, чтобы на юге нашей страны происходили конфликты, я имею в виду войну в Донбассе. Это всё влияет и на жизнь нашего государства, и на жизни наших граждан», – резюмировал Лукашенко, добавив, что с начала конфликта в Донбассе Белоруссия приняла уже более 150 тыс. переселенцев.