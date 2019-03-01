Лукашенко заговорил о единой валюте с Россией

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что в Союзном государстве должна быть единая валюта России и Белоруссии.

Представлять собой денежные знаки должны не российский, а «общий рубль», рассказал лидер Белоруссии в программе «Большой разговор».

«Сегодня нам предлагают валюту и российский президент Владимир Путин мне риторически говорит - конечно же, это будет рубль. Я говорю - конечно, рубль», - рассказал Лукашенко.

Но, по мнению главы Белоруссии, это будет «наш общий рубль», а не российский или белорусский. Главный вопрос сейчас по работе над едиными денежными знаками остается создание эмиссионного центра.

Лукашенко также рассказал, что его коллега Владимир Путин предложил создать эмиссионный центр в Минске.

«Я говорю - нет, в Смоленске. Так отреагировал. Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город - Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет», - передает белорусский лидер диалог с Владимиром Путиным.

Ранее, Александр Лукашенко заявил о переориентации белорусского нефтяного транзита с прибалтийского направления в Ленинградскую область.