Начните свой бизнес на холодной ковке

В Твери мы познакомились с Русланом Насыровым, совладельцем компании <Ковка дома>. Ребята производят станки для холодной ковки. С помощью такого инструмента можно самостоятельно изготовить металлические узорные элементы для собственных нужд или выставлять их на продажу и построить на этом бизнес.



Например, если для загородного дома вам нужен забор с узорными элементами, есть два варианта развития событий. Первый: вы можете купить готовый забор, потратив круглую сумму. Второй: купить обыкновенный забор, а на таком станке самостоятельно изготовить узорные элементы для орнамента. Покупка простого забора и станка обойдется дешевле, чем приобретение готового ажурного забора.



Компания <Ковка дома> основана в конце 2017 года с начальным капиталом 100 тыс. рублей. Тогда ребята смастерили первую партию станков, отсняли свои продукцию на видео, выложили рекламу на <Авито>, сделали простенький сайт, запустили примитивные рекламные кампании через Яндекс.Директ и начали ждать покупателей. Сейчас годовой оборот компании составляет 19,5 млн рублей, маржинальность - 40%. Ежемесячно ребята продают 150 станков, в штате работают шесть человек.



На данный момент в ассортименте представлены три типа станков, ведется разработка еще одного - уже по запросу клиентов. В планах также создание универсального станка.



В основном компания осуществляет продажи через Яндекс.Директ (около 90%), за год потратили на него около трех миллионов рублей. Используется и Instagram - более дешевый вариант продвижения, но, как говорят в компании, там меньше охват аудитории.



Предложение о сотрудничестве от Руслана: ему нужны поставщики сырья (листового металла) из Москвы или области и производители смежных товаров (электросварочные аппараты и т. д.), которым он сможет помочь в реализации их продукции через собственные сети сбыта. Руслан хочет вывести продажи своих станков в офлайн, поэтому он готов сотрудничать с магазинами дачных товаров. Более того, его интересуют продажи в Европе, поэтому, если вы знаете, как можно осуществить поставку станков комплектами (три станка весят 32-34 кг), дайте знать.