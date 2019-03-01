Опрос показал отношение немцев к строительству «Северного потока-2»

Большинство граждан Германии поддержали строительство «Северного потока – 2», свидетельствует опрос социологического института YouGov. Исследование было проведено по заказу медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Против строительства трубопровода, по данным опроса, выступает каждый шестой респондент из 2 тыс. 58 человек, согласившихся ответить на вопросы о «Северном потоке-2».

Так, более половины опрошенных, а именно 56%, высказались за строительство газопровода, назвав проект «верным решением» для Германии. За скорейшее прекращение строительства газопровода выступило 16%. Сомневающихся граждан, которые не смогли занять ни одну из сторон, оказалось среди респондентов 27%.

Напомним, что Берлин поддерживает строительство «Северного потока – 2», несмотря на протесты некоторых стран Евросоюза, Прибалтики, США и Украины. Последняя выступает против строительства трубопровода из боязни потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию в Европу.