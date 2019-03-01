Прогноз погоды на неделю: в Гисметео рассказали о скорой оттепели в Москве

Специалисты Гиметео рассказали о прогнозе погоды в Москве на следующую неделю.

По их данным, арктический циклон, который вторгся в регион и принёс сюда настоящую зиму в начале марта, задержится в столице не на долго.

Уже во вторник, 5 марта ему на смену придёт тёплый воздушный фронт. В этот день будет облачно, с прояснениями, выпадет снег, а воздух прогреется до плюс 2-4, в некоторых столичных районах – до плюс 6.

Оттепель сохранится в Москве до выходных. Под влиянием атлантического циклона 6 марта ночью будет плюс 1, днём – плюс 4-5. В четверг, 7 марта в ночные часы подморозит до минус 1, зато днём ожидается солнечная погода с очень приятными для предпраздничной суеты плюс 3-4.

В пятницу, 8 марта – в Международный женский день – усилится ветер, набегут облака. Несмотря на это, температурный фон сохранится на плюсовых показателях. Будет 1-2 выше нуля, возможен небольшой снег.

Напомним, согласно прогнозу погоды Гидрометцентра, в предстоящие выходные в Москве будет очень холодно.

Так, в ночь на 2 марта ожидается минус 10-12, по области до минус 14. Днём в субботу на фоне северо-западного ветра, порывы которого будут достигать 14 метров в секунду, ожидается минус 6-8.

В воскресенье, 3 марта характер погоды вновь изменится. Если в первой половине дня ещё будет морозно и ветрено, то ближе к вечеру весна вступит в очередную схватку с зимой и одержит небольшую победу. Прогнозируется всего минус 1.

Наши предки 3 марта почитали птичку-овсянку, которая считается вестницей прихода тёплых дней. Отсюда и название дня в народном месяцеслове – «Ярило с птицей овсянкой».

Считалось, что если в это день по небу плывут волнистые облака, будет скорая оттепель; сизые облака – предвещают теплое лето; редкие звёзды – к пурге и вьюге; замерцали на небе звёзды – к холодной погоде в ближайшие 2-3 дня.