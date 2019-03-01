«Россети» перейдут на электронное управление сетями

"Россети" намерена в течение трех лет разработать электронную систему управления электросетями, чтобы исключить человеческий фактор и снизить аварийность, заявил глава компании Павел Ливинский. В пятницу руководитель крупнейшей в мире сетевой компании г-н Ливинский на встрече с президентом страны Владимиром Путиным обсудил работу энергосетей в осенне-зимний период.

"Высокий уровень неуязвимости российского сетевого комплекса обеспечат современные системы. Беру на себя обязательство в течение трёх лет такую систему разработать", - сказал Ливинский, слова которого приводит пресс-служба Кремля. Он добавил, что необходимо исключить человеческий фактор, передав все управление компьютерам. Сотрудники энергокомпаний должны будут вмешиваться только в случае аварийных ситуаций, пояснил глава "Россетей".

По его словам, число аварий по итогам прошлом года в сетях сократилось на 17%, а длительность перебоев на 40%. Потери при этом удалось снизить до 9%. Ливинский напомнил о серьезной аварии в новогодние праздники, когда из-за шторма на Балтике сотни тысяч жителей Финляндии и Швеции остались без света. При этом в Калининградской области отключения затронули лишь небольшую часть жителей.

"Я же был в это время в Калининграде, помню. Там хорошо отработали", - отметил Путин.

Ливинский уточнил, что в рамках программы развития интеллектуального учета планируется установить около 22 миллионов счетчиков, что даст хорошую загрузку отечественной промышленности. Внедрение новых технологий, по словам главы компании, не должно повлиять на увеличение тарифов.