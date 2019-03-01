Россия вооружится системами С-500

Российская армия в ближайшее время ожидает поступления новейших зенитных ракетных систем С-500. В этом году закончится обучение работе на ЗРК С-500 первой группы офицеров.

«Замечу, что в 2019 году пройдет первый выпуск офицеров, которые окончат академию по программе обучения для работы на комплексе С-500, которого пока нет в войсках, но мы его ожидаем в ближайшее время»,- приводит ТАСС выдержку из интервью начальника Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенанта Владимира Ляпорова.

Обучение по программам работы с комплексами С-500 проходит сейчас в учебном центре подготовки специалистов зенитных ракетных войск в Гатчине (Ленинградская обл.).

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что поставки системы С-500 в войска начнутся в 2020 году.