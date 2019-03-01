CNBC: самая дорогая система вооружения США готова к войне

Министерство обороны США объявило о готовности имеющихся на вооружении ВС F-35 к боевым действиям. ВМС, пишет CNBС, присоединились к Корпусу морской пехоты и ВВС, которые раньше заявили о готовности своих новейших истребителей пятого поколения к войне.

«F-35 готовы к операциям, готовы к боям, готовы побеждать,- заявил командующий военно-морской авиацией вице-адмирал Де Вольф Миллер.- Мы добавляем к арсеналу наших Ударных групп невероятную боевую систему, которая существенно усилит их боеспособность и мощь».

Главный поставщик оружия и техники для Пентагона – Lockheed Martin, разработал три варианта этого новейшего самолета: F-35A для ВВС, F-35B – для морских пехотинцев и F-35C – для ВМС. Вице-адмирал Де Вольф Миллер сообщил о готовности третьего варианта F-35. О готовности первых двух вариантов истребителя сообщалось раньше.