Добыча сланцевой нефти в США подошла к переломному моменту

Количество буровых установок часто растет и снижается в зависимости от цен на нефть. Правда, руководство нефтяных компаний принимают решение о начале или приостановке работы на той или иной скважине не сразу, поэтому количество буровых установок меняется в связи с изменениями цен на нефть не сразу, а с интервалом в несколько месяцев. Это значит, что сланцевики сейчас в основном еще работают под «воздействием» обвала цен в четвертом квартале 2018 года.

Суммарное количество буровых установок в США снизилось за неделю, закончившуюся 22 февраля, с прошлогоднего ноябрьского максимума в 888 до 853. Больше всего снизилось количество буровых установок – до 9-месячного минимума в Пермианском бассейне, наиболее прибыльном и крупном в Америке месторождении сланцевой нефти.

Добыча нефти в США продолжает расти, но, прогнозирует Oil Price, этот рост скорее всего в ближайшем будущем закончится. Между тем, цены на нефть вновь начали расти и выросли с начала года приблизительно на 25%. Если цена барреля нефти марки WTI превысит 60 долларов, то ко многим сланцевикам вернется уверенность, и они опять начнут вкладывать деньги в производство. Количество буровых установок начнет увеличиваться.

Правда, в связи с большой волатильностью акционеры компаний требуют от администраций принятия осторожных стратегий и особенно не рисковать. Так, по данным Bloomberg и RS Energy Group, в американском E&P (разведка и добыча нефти) ожидают рост добычи на 7%, расходы при этом же вырастут на 4%.

Noble Energy сработала в последнем квартале 2018 г. с убытком в 824 млн долларов и соответственно решила сократить расходы в этом году до 2,4-2,6 млрд долларов, тогда как в прошлом году они были 3 млрд.

К слову, несмотря на убытки, по словам президента Noble Брента Смолика, производительность компании в Пермианском бассейне продолжает повышаться.

Pioneer Natural Resources, одна из крупнейших сланцевых компаний в Техасе, тоже понизила планы по расходам и росту добычи на этот год. В 2019 году компания прогнозирует рост добычи на 15%, хотя в 2017-18 гг. она росла на 20%. Расходы в этом году планируется сократить на 11%. При этом себестоимость (бурение и т.д.) вырастет к концу года на 4-5%. После того, как были опубликованы более низкие, чем прогнозы показатели работы в четвертом квартале, ее акции в середине февраля резко подешевели.

Еще один любопытный нюанс, веяние, так сказать, последних недель. Директор Pioneer Тим Дав неожиданно для всех подал в отставку и вернул бразды правления компанией своему предшественнику Скоту Шеффилду. Дав далеко не единственная потеря в администрации сланцевых компаний. Такие же перемены на самом верху прошли еще примерно в десятке фирм. По мнению специалистов, эти увольнения и отставки – признак того, что акционеры сланцевых компаний недовольны финансовыми результатами деятельности руководства.

Понять акционеров чисто по-человечески можно. С одной стороны, они недовольны размерами дивидендами и слышат от менеджмента лишь обещания о скором или не очень скором улучшении финансовой ситуации. С другой стороны, регулирующие организации типа Управления энергетической информации США (EIA) говорят о взрывном росте добычи.

С каждым днем все больше признаков того, что развитие сланцевого сектора нефтяной промышленности США замедляется. В первую очередь, это незначительные сокращения расходов и неизменное количество буровых установок или, как сейчас, его снижение.