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Россия впервые стала крупнейшим поставщиком сжиженного газа в Европу

Москва, 01.03.2019
Россия впервые стала крупнейшим поставщиком сжиженного газа в Европу

Россия в феврале 2019 года впервые стала главным поставщиком сжиженного газа (LNG) для Европы. Всего к европейским терминалам, главным образом на северо-западе континента, с Ямала ушли 19 танкеров-газовозов. Они перевезли в общей сложности, по данным компании Refinitiv Eikon1,41 млн тонн LNG. 

Так много LNG в Европу с Ямала не поступало с момента начала работы на полуострове завода по производству сжиженного газа в декабре 2017 года. Еще более весомое достижение заключается в том, что Россия впервые стала крупнейшим поставщиком LNG для Старого Света. Наши газовики обошли традиционных конкурентов в лице Катара, Нигерии и Алжира и новичка – США. 

Резкий скачок в объемах поставляемого в Европу LNG показывает, как снижение спроса и цен на него в Азии сделало этой зимой Старый Свет главным местом поставок LNG, произведенного в бассейне Атлантического океана. Прошлой зимой картина была совсем другой. 

Ни один из газовозов с Ямала в феврале не отправлялся на восток, все брали курс на запад. Такого не было с мая 2018 г. 

Цены на сжиженный газ в Европе и Азии этой зимой были почти одинаковые. На этой неделе, к примеру, она была всего лишь на 0,3 доллара за миллион британских тепловых единиц (БТЕ) выше, чем в Старом Свете. Год назад разница составляла 2 доллара. 

Главный акционер Ямал СПГ – Новатек - этой зимой заменил часть поставок ямальского газа своим азиатским покупателям на газ из тихоокеанских источников. 

Аналитики считают, что нынешняя ситуация с низкими ценами может сохраниться и весь 2019 год и что сжиженный газ из бассейна Атлантики продолжит идти в Европу. 

Новатек активно продавал в Европу этой зимой сжиженный газ. Благодаря низким ценам российского газа он оказался очень конкурентоспособным и позволил установить февральский рекорд. Финансовый директор Новатек Марк Джетвей сообщил в среду в Лондоне, что компании удалось снизить цену российского LNG, поставляемого в Европу, до 3,15 доллара за миллион БТЕ. 

Что же касается конкурентов России, то из США в феврале в Европу пришли лишь 9 танкеров с 0,64 млн тонн LNG. Это наименьший объем американского сжиженного газа в Старом Свете с ноября 2018 года. Главным образом, снижение произошло из-за плохих погодных условий в Мексиканском заливе (туман), на терминалах которого загружаются танкеры. В результате экспорт американского LNG в феврале оказался самым низким с октября прошлого года.  

В январе, когда с погодой все было нормально, США заняли второе место по поставкам LNG в Европу после Катара. Последние четыре месяца поставки Катара в Старый Свет были стабильными на уровне 17-19 танкеров в месяц. В феврале из Катара пришли 18 газовозов с 1,33 млн тонн сжиженного газа. Это, кстати, на пять кораблей больше, чем в феврале 2018 года. 

Нигерия поставила в Европу в феврале 16 танкеров, что на два меньше, чем в январе. 18 танкеров, на один меньше, чем в январе, поставил Алжир. 

  

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