Ставки поставят на паузу

По мнению аналитиков рейтингового агентства Moody’s, темпы нормализации кредитно-денежной политики в мире замедлятся в 2019 году, так как центральные банки станут осторожнее в своих действиях на фоне более умеренного роста экономики. Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на текст исследования агентства, ситуация в мировой экономике продолжит ухудшаться как минимум в 2019-20 годах.

Так, ожидают эксперты, темпы роста экономик стран «большой двадцатки» замедлятся до 2,9% в 2019-м и до 2,8% в 2020 году. И если в развитых странах рост ВВП будет понемногу приближаться к своему потенциалу, то развивающиеся рынки продолжат слабеть: у Китая будет самый низкий рост за несколько десятилетий, а Турция и Аргентина так и останутся пребывать в рецессии.

Основными рисками для глобальной экономики в Moody’s называют возможность еще более резкого, чем ожидалось, замедления китайского роста, дальнейшую эскалацию напряжения между КНР и США и возобновление ужесточения финансовых условий. Серьезным негативом станет как тарифная политика Дональда Трампа, так и потенциальные результаты «Брекзита», и усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, в Южной и Восточной Азии.

Аналитики ожидают, что ФРС США в 2019 году поднимет ключевую ставку утолько один или два раза (а не три или четыре, как прогнозировалось ранее), а ЕЦБ начнет повышать ставки не ранее 2020 года. Существует также небольшая вероятность, что Центральный банк Японии слегка ужесточит монетарную политику в этом или следующем году, поскольку инфляция в этой стране останется на низком уровне.

С выводами рейтингового агентства сложно не согласиться, комментирует исследование управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Если не будет каких-то невероятных технологических открытий, то рост мировой экономики будет замедляться и через 5-7 лет снова проходить через фазу кризиса, тем более что в отдельных регионах и нишах экономики этот кризис и не прекращался.

Торговая война, которую США начали с Китаем, начала разрушать торговые союзы по всему миру, и развитым странам потребуется значительное время, чтобы вспомнить, какая мотивация у них была во время создания ВТО и других торговых организаций, какие идеи лежали в основе Евросоюза, как добиваться экономического роста за счет сотрудничества, вместо убытков из-за торговых войн. Войны из экономических будут переходить в военную плоскость, считает аналитик, а вновь разгоревшийся конфликт между Индией и Пакистаном является, скорее всего, не единственным конфликтом, который будет будоражить Азию, на Ближнем Востоке тоже будет неспокойно.

По мнению Ильи Жарского, 3.2-3.5% роста мировой экономики, о которых сейчас говорят, скорее всего, уже нет, реальная цифра уже опустилась ниже 3% за счет разногласий развитых стран и попыток нефтяных стран ограничить добычу, но не забыть про собственные интересы. Соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК, по мнению самой организации, выполняется уже только на 78%, причем нарушителями выступают в том числе локомотивы: Саудовская Аравия и ОАЭ.

В таких условиях держать высокий уровень ставок в экономике — значит, затормаживать в ней все виды деловой активности, но выигрывать за счет притока капитала, уверен эксперт. ФРС уже выиграли эту борьбу, сделав US Treasuries самым популярным инструментом для создания резервов, поэтому могут позволить себе снизить темп повышения ставок, или хотя поиграть с рынками в эту игру, выступая с более «голубиными» заявлениями какое-то время. Как полагает аналитик, прогресс США в переговорах с Китаем сильно переоценен, и через какое-то время это станет понятно, так как китайцы, в отличие от позитивных твитов Трампа, заявляют о «новых неясностях».

Для обычных людей все эти глобальные тенденции означают, к сожалению, сокращение рабочих мест, констатирует Илья Жарский: компании будут оптимизировать бизнес-процесс, экономя на всех аспектах себестоимости, в том числе и на фонде оплаты труда. Желательно повышать свою квалификацию, производительность труда, чтобы бы быть более конкурентным на рынке труда. Появляются слухи о сокращении около 100 тыс. рабочих мест весной, и, хотя Минтруд их опровергает, вероятно, эта информация возникла не на пустом месте, а на каких-то фактах и прогнозах.

Что же касается конкретно Банка России, то темпы роста экономики РФ в 2019 году замедлятся, уверен начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин. Причем в этом можно быть уверенным, учитывая тот разовый скачок ВВП в 2018 г. (до +2,3% г/г), который был обусловлен пересмотром результатов строительных работ. Снижение темпов роста примерно до 1,3-1,5% в 2019 г. – это базовый сценарий. Потребительский спрос также вряд ли ускорится. В рамках бюджетного правила ставка сделана в первую очередь на долгосрочную стабильность, а ускорение темпов экономического роста уже на втором плане.

На первый взгляд, говорит эксперт, может показаться, что властями выбрана неправильная тактика, когда приоритеты поставлены в пользу наращивания резервов. Но вопрос о том, справедливо это или нет, дискуссионный, особенно с учетом внешнего геополитического давления. Таким образом, объясняет Василий Карпунин, мы стремимся к долгосрочной макростабильности, снижая риски. Когда ФНБ достигнет целевых значений 7% от ВВП, дополнительные средства будут инвестироваться в инфраструктурные проекты, сказываясь на экономическом росте. При средних ценах на нефть 55-60 долларов за баррель ФНБ может достичь 7% в 2020 г.

Политика ЦБ РФ в сложившихся условиях также достаточно консервативна, как и бюджетная. Банк России ранее поднимал ключевую ставку на упреждение, справедливо опасаясь скачка инфляции из-за ряда факторов, включая повышение НДС. Как мы сейчас видим, с точки зрения ИПЦ это было правильным решением. Выходящая статистика по инфляции соответствует нижней границе ожиданий Банка России. То есть ситуация развивается по наиболее оптимистичному сценарию. «При таком положении дел не вижу оснований для повышения ставки на ближайшем заседании регулятора. Выжидательная позиция – наиболее правильная тактика. Нужно пройти инфляционный пик, который может выпасть на начало второго квартала 2019 г. Если в годовом выражении инфляция будет укладываться в 5,5-6%, что весьма вероятно, то ЦБ может сохранять статус-кво, понимая, что к концу года показатель вновь будет снижаться», – отмечает Василий Карпунин.